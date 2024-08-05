Як виглядає трендовий купальник літа 2024: образ показує відома супермодель

Англійська супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі відома своїм бездоганним стилем, тож за її інстаграмом стежить 20 мільйонів підписників з цілого світу. Знаменитість публікує стильні образи, які приваблюють багатьох модниць. Нещодавно вона продемонструвала трендовий купальник літа.

Образи британки є досить цікавими, оскільки в її виходах комфорт і практичність переплітаються з трендовими фасонами та актуальними кольорами.

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Розі є палкою прихильницею пастельної палітри кольорів, втім попри свою любов до класики таки зуміла здивувати вибором принта купальника, який є хітом літа.

Який купальник вибирає Розі Гантінгтон-Вайтлі

It-girl опублікувала фото в леопардовому купальнику з класичним бра на тонких бретельках, який доповнила білими сатиновими штанами. Купальник Розі обрала від бренду Celine.

Знаменитість розпустила волосся та довершила look сонцезахисними окулярами від Saint Laurent.Манекенниця живе в Англії, втім серію світлин зробила у Лос-Анджелесі, в Каліфорнії.

Синоптики обіцяють, що серпень буде спекотним, тож навіть, якщо ви не встигли придбати трендовий купальник, це все ще не пізно зробити. Можете обирати суцільний виріб чи бікіні. Анімалістичний принт вважається завжди актуальним принтом, тож ви не прогадаєте з покупкою на найближчі кілька сезонів.