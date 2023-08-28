Червоний став головним кольором осені 2023: найкращі образи з подіумів

Червоний колір став найпопулярнішим в осінньо-зимовій колекції. Майже всі дизайнери представили у своїх колекціях речі яскраво-червоного кольору. У сірі та дощові дні червоний светр і справді виглядатиме фантастично в парі з тренчем та пальтом.

Ви не звертали на це увагу, але зауважте, що червоний – найпопулярніший колір у світі моди. До прикладу, візьмемо до уваги впізнавані туфлі-човники Christian Louboutin з червоною підошвою або фірмовий червоний колір у колекціях Valentino.

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Дизайнер Валентіно Гаравані обожнює використовувати червоний колір у своїх колекціях. Червоний привертає до себе увагу та вражає ефектним виглядом.

Попри класичні чорні та білі кольори, червоний завжди виділявся. Навіть королі та імператори носили яскравий червоний, щоб привертати до себе увагу. Що цікаво, червоний барвник є дорогим у виробництві, тож став знаком аристократів та королівських сімей.

В осінньо-зимовій колекції у червоному кольорі є все – від верхнього одягу до взуття, аксесуарів та прикрас. У новому сезоні можете забути про моду на рожевий колір та починайте вибирати червоні відтінки – від червоногарячого до насиченого бордо.

На Тижні моди в Мілані багато брендів навіть презентували монохромні образи, які виглядають доволі ефектно та цікаво. Додайте до свого гардероба тренч та взуття бордового відтінку, червоний костюм, туфлі-човники, светр, сумку та прикраси.



Червоний – трендовий колір осені / Фото з Vogue



Червоний – трендовий колір осені / Фото з Vogue



Червоний – трендовий колір осені / Фото з Vogue



Червоний – трендовий колір осені / Фото з Vogue



Червоний – трендовий колір осені / Фото з Vogue



Червоний – трендовий колір осені / Фото з Vogue