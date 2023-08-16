Не в стилі Барбі: названо наймодніший аксесуар сезону осінь-зима 2023/24
Джерело:Vogue UA
Через довгоочікувану прем'єру фільму "Барбі" весь світ заполонив рожевий колір, зокрема й fashion-світ. Однак восени на зміну йому неочікувано прийде червоний.
Це незмінна класика, якої восени цього року буде все більше. Особливо в аксесуарах. Тож, якщо у вашому гардеробі досі немає червоної сумочки – не гайте часу й обов'язково придбайте її.
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Червона сумка – тренд сезону
Підтвердженням того, що червоний зовсім скоро буде всюди, є покази Alexander McQueen, Fendi, Balenciaga, Blumarine та навіть Bottega Veneta. У своїх колекціях вони використали яскравий відтінок, що підкреслює сексуальність, пристрасність, незалежність.
У тренді будуть сумки з квітковими аплікаціями, різноманітних форм, а також повернуться в моду моделі XXL.
- Fendi презентували червону сумку-клатч з кількома кишенями.
- Coperni повернулися до класичної моделі Swipe.
- Blumarine зробили ставку на естетику Y2K.
Червона сумка – це аксесуар, який підійде до будь-якого образу чи події. Її можна брати в офіс, на навчання чи навіть романтичне побачення. Варто лише підібрати форму та відтінок, які вам подобаються найбільше, характеризують саме вас.