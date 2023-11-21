Наймодніші пуховики на зиму 2023/24: стилістка показала найкращі фасони

Стовпчик термометра з кожним днем стрімко падає, тож настав час задуматися над зимовими пуховиками. Українська стилістка склала добірку образів з пуховиками, які будуть актуальними вже незабаром.

Пуховик – найактуальніший верхній одяг на зимову пору року. І хоч ми часто додаємо різноманітності нашим аутфітам завдяки дублянкам, шубам чи утепленим пальтам – без короткого, чи подовженого пуховика нам не обійтися.

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Цей верхній одяг не лише доволі зручний для повсякденного носіння, але й теплий. Окрім того, що не менш важливо, ця річ дозволяє нам створювати стильні аутфіти. Щоб вбрання прослужило вам кілька сезонів, радимо звертати увагу на важливі деталі: фасон, колір, довжину та фурнітуру. Відмовтеся від капюшонів з хутром, наліпок на пуховику чи яскравих ґудзиків, які здешевлюють річ.

Також відмовтеся від приталених пуховиків. Верхній одяг має бути дещо об’ємним, щоб ви могли одягнути під низ будь-який светр.

Стилістка Яна Платонова зазначає, що пуховики були та будуть залишатися популярним видом верхнього одягу. Тренд на них ніколи не зникне, тож можете сміливо додавати цю річ у свій гардероб.

Бути різною – це справжнє мистецтво, опанувати яке допоможе мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів Obnova . Тут представлений широкий вибір fashion-товарів: від актуальних аутфітів на щодень до спортивних та люксових брендів.

У добірку актуальних пуховиків на зиму стилістка додала чорні та сині куртки, які добре поєднуються з базовими речима. Також зверніть увагу на коричневі пуховики або оливкового відтінку. Білі, молочні та сірі пуховики також тримаються в трендах, тож ви не прогадаєте, якщо придбаєте для нового сезону куртку в такому кольорі.

Щодо фасонів та довжини – обирайте базові однотонні пуховики з капюшоном чи без, які прикривають сідниці. Від вкорочених пуховиків краще відмовитися. Модними є пуховики з горизонтальними лініями, але слідкуйте, щоб стібки не були занадто близько одна від одної.

Щоб створити образ цікавішим – додавайте шапки та шарфи в яскравих кольорах або ж обирайте в тон до пуховика.



Стильні пуховики на зиму 2023/24 / Фото інстаграм @styleguide.ua



Стильні пуховики на зиму 2023/24 / Фото інстаграм @styleguide.ua



Стильні пуховики на зиму 2023/24 / Фото інстаграм @styleguide.ua



Стильні пуховики на зиму 2023/24 / Фото інстаграм @styleguide.ua



Стильні пуховики на зиму 2023/24 / Фото інстаграм @styleguide.ua



Стильні пуховики на зиму 2023/24 / Фото інстаграм @styleguide.ua



Стильні пуховики на зиму 2023/24 / Фото інстаграм @styleguide.ua



Стильні пуховики на зиму 2023/24 / Фото інстаграм @styleguide.ua



Стильні пуховики на зиму 2023/24 / Фото інстаграм @styleguide.ua