Як виглядають наймодніші тренчі весни: 5 фасонів, які сподобаються всім

Тренч навесні – універсальний верхній одяг, без якого неможливо обійтися. Практичний плащ можна легко вписати в будь-який стиль, а найпростіші образи стають з ним одразу цікавими й стильними.

Окрім базових бежевих чи карамельних тренчкотів, які є усталеною класикою, дизайнери запропонували обирати цього сезону між лаконічними дизайнами з мінімальною кількістю фурнітури, шкіряними чи замшевими моделями або ж робити ставку на строгі чорні версії.

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Мінімалізм

Естетика 90-х та мінімалізм – це один з головних трендів сезону. Навесні переважатимуть чисті лінії та лаконічний крій. Обираючи для себе актуальну модель, звертайте увагу на мінімум деталей та малу кількість фурнітури.



Стильний мінімалістичний тренч на весну / Фото Vogue

Шкіра

Тренчі зі шкіри досі залишаються в моді. Цей верхній одяг представили чимало брендів для сезону весна-літо 2024. Шкіряні тренчі мають у своєму гардеробі Гейлі Бібер, Дуа Ліпа, Кендалл Дженнер.



Стильний шкіряний тренч на весну / Фото Vogue

Замша

Цього року замша повертається у списки головних трендів весни. Матеріал був дуже популярним у 1970-х роках. Дизайнери розпочинали додавати замшу в куртки та бомбери, а для нового сезону створили замшеві тренчі.



Стильний замшевий тренч на весну / Фото Vogue

З принтом

Якщо у вас вже є базовий тренч, то спробуйте додати до свого верхнього одягу вбрання з принтом. Верхній одяг з візерунком виглядає набагато цікавіше, ніж монохромні варіанти.



Стильний принтований тренч на весну / Фото Vogue

Чорні

Чорний тренч – неймовірно красива річ, яка вдосконалить всі ваші образи. Обирайте варіант з екошкіри, бововни, габардину чи атласу. Цей верхній одяг має велику перевагу. Він завжди буде виглядати стильно й корегувати недоліки фігури.



Стильний чорний тренч на весну / Фото Vogue

Який ще верхній одяг купити весною

З року в рік мода на верхній одяг сильно не змінюється, тож для того, щоб виглядати стильно й модно, радимо окрім тренчів придивитися до шкіряної куртки, бомбера та пальто. Які саме варіанти обирати – читайте в нашому матеріалі.