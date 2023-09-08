Тренч – незмінна річ в осінньому гардеробі: стильні моделі, які представили дизайнери

Початок осені – ідеальна пора, щоб одягнути універсальний тренч. Він не такий теплий як пальто, але чудово підходить в період, коли в шкіряній куртці стає захолодно.

Тренчкот вже давно є для нас одним із важливих елементів гардероба не лише тому, що захищає від холоду. Він допомагає створити нам цікаві та неповторні образи.

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Як започаткувалась мода на тренч

Тренч насамперед був розроблений для офіцерів в період Першої світової війни. Згодом бренд Burberry його дуже популяризував. Саме від цього бренду тренч вважається класикою, адже є найвідомішим дизайном.

У тренчі від британського бренду з’являлася у фільмі "Сніданок у Тіффані" Одрі Гепберн та Гамфрі Богарт у фільмі "Касабланка". Попри роки мода на тренч не згасає. Він займає важливе місце серед верхнього одягу на осінній період.

Наймодніші тренчі осені 2023

Всього за кілька тижнів ми офіційно відкладемо джинсові куртки й жакети, замінивши їх на трендові тренчі. У новому сезоні бренди радять робити ставку не тільки на базовий нюдовий тренч оверсайз, але й обирати нестандартні версії. До прикладу, можете обирати шкіряні моделі, двокольорові чи навіть з тисненням під крокодила.

Якщо ж у вашому гардеробі є бежевий тренч, а ви хочете додати ще одну цікаву модель – обирайте сірий, чорний чи хакі. Ці кольори тренчів також дуже часто зустрічаються в образах знаменитостей.



Трендові треннчі осені 2023 / Фото Vogue



Трендові треннчі осені 2023 / Фото Vogue



Трендові треннчі осені 2023 / Фото Vogue



Трендові треннчі осені 2023 / Фото Vogue



Трендові треннчі осені 2023 / Фото Vogue



Трендові треннчі осені 2023 / Фото Vogue



Трендові треннчі осені 2023 / Фото Vogue



Трендові треннчі осені 2023 / Фото Vogue