Гарячі хіти: 5 трендових сумок на зиму 2023/24

Кожна модниця може створити цікавий та ефектний образ завдяки сумці. Щозесону мода на сумки змінюється – від текстур до силуетів та кольорів. Взимку домінуватимуть цікаві варіанти сумок, одну з яких ви неодмінно захочете додати до свого образу.

Часом ми всю свою увагу зосереджуємо на сезонному вбранні чи взутті, однак сумкам також варто виділяти належне місце та слідкувати за тенденціями, оскільки без них наш образ би не був повноцінним.

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Серед представлених хітів на майбутній сезон – звичні для нас сумки у формі напівмісяця чи цікаві моделі з бахромою та замші.

Замшева

Дизайнери приділили увагу сумкам із замші. Вони виглядають елегантно та чудово доповнять утеплені пальта чи дублянки.



Трендові сумки зими 2023 / Фото Pinterest

Хутряна

Плюшеві текстури заполонили не лише верхній одяг, але й сумки. Хутряні вироби представили чимало брендів – від Mango до Max Mara.



Трендові сумки зими 2023 / Фото Pinterest

Напівмісяць

Така форма сумки тримається в модних трендах вже кілька років. Обирайте для себе мінімалістичні вироби в стилі Mini Jodie чи об’ємні сумки в стилі Sardine від Bottega Veneta.



Трендові сумки зими 2023 / Фото Pinterest

З бахромою

Бахрома на сумках з'явилася повсюдно – від Michael Kors до Ralph Lauren і Stella McCartney. Тож сміливо можете придивлятися до таких сумок вже відтепер.



Трендові сумки зими 2023 / Фото Pinterest

Клатч

У сезон вечорів та вечірок клатчі повертаються в моду. Втім тепер актуальні не ті мінімалістичні сумки, які пасують до суконь, а об’ємні клатчі, якими можна доповнювати пальта і шуби.



Трендові сумки зими 2023 / Фото Pinterest