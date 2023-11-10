У весняно-літньому сезоні домінуватимуть сумки від Bottega Veneta, Dior та Saint Laurent. Модні блогери починають носити трендові речі ще задовго до початку сезону, тож, ймовірно, зовсім скоро ви ці сумки впізнаєте на модницях за якими слідкуєте.

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Bottega Veneta

Візитна карточка аксесуарів Bottega Veneta – плетіння. У новому сезоні всі сфокусуються на сумці Andiamo. У моді буде винний відтінок – альтернатива яскравому червоному відтінку, який переважає цього сезону.



Трендові сумки весни 2023 / Фото Vogue

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Saint Laurent

У новій колекції Модний дім Saint Laurent представив сумку в класичних мотивах. Цей аксесуар ідеально підійде для всіх, хто шукає мінімалістичний та зовсім негабаритний аксесуар.



Трендові сумки весни 2023 / Фото Vogue

Dior

Стьобані сумки з м’якої шкіри знову залишаються в моді. Бренд Dior представив сумку Dior Toujours з металевою фурнітурою, яка має всі шанси стати улюбленицею головних it-girls.



Трендові сумки весни 2023 / Фото Vogue