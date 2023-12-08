На будь-який гаманець: топ-30 сумок зими 2023
Джерело:інстаграм OLENA POHLIAD
З кожним роком мода стає усе більш доступною для людей. Мас-маркет часто пропонує нам недорогі й актуальні моделі. Ця тенденція стосується і ніші сумок: світові і українські виробництва мають чимало цікавих варіантів на будь-який гаманець.
Сумки цього сезону – універсальні та позачасові: мʼякі великі фасони, вироби з маленькими ручками і багети. Їх легко вписати у щоденні та святкові образи.
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Стилістика olena.pohliad у своєму інстаграм-блозі розповіла про найактуальніші позиції у різних цінових категоріях, тож надихайтеся запропонованими варіантами та обирайте ті, які відповідатимуть вашим потребам.Створюйте неповторні образи на власний смак, купуючи тільки якісний та зручний одяг. Від класики до актуальних трендів – в Obnova кожен знайде свій ідеальний look.
Середня ціна
Серед аксесуарів середнього сегменту фешн-блогерка пропонує сумки брендів Coperni, Neous, Wandler, Apc, Aesther Ekme, Demellier.
Актуальні моделі сумок середньої ціни / Фото olena.pohliad
Українські бренди
Якщо хочете обрати вітчизняного виробника, то зверніть увагу на речі Kachorovska, Baglet, Hvoya, The Coat, Lovandbag, Kate Kore.
Преміальний сегмент
У цьому випадку обирайте такі моделі відомих брендів.
Актуальні моделі сумок преміального класу / Фото olena.pohliad
Мас-маркет
Найбільш доступні трендові варіанти можна шукати у Massimo Dutti та ARKET.
Актуальні моделі сумок з мас-маркету / Фото olena.pohliad