На будь-який гаманець: топ-30 сумок зими 2023

З кожним роком мода стає усе більш доступною для людей. Мас-маркет часто пропонує нам недорогі й актуальні моделі. Ця тенденція стосується і ніші сумок: світові і українські виробництва мають чимало цікавих варіантів на будь-який гаманець.

Сумки цього сезону – універсальні та позачасові: мʼякі великі фасони, вироби з маленькими ручками і багети. Їх легко вписати у щоденні та святкові образи.

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Стилістика olena.pohliad у своєму інстаграм-блозі розповіла про найактуальніші позиції у різних цінових категоріях, тож надихайтеся запропонованими варіантами та обирайте ті, які відповідатимуть вашим потребам.

Середня ціна

Створюйте неповторні образи на власний смак, купуючи тільки якісний та зручний одяг. Від класики до актуальних трендів – в Obnova кожен знайде свій ідеальний look.

Серед аксесуарів середнього сегменту фешн-блогерка пропонує сумки брендів Coperni, Neous, Wandler, Apc, Aesther Ekme, Demellier.



Актуальні моделі сумок середньої ціни / Фото olena.pohliad

Українські бренди

Якщо хочете обрати вітчизняного виробника, то зверніть увагу на речі Kachorovska, Baglet, Hvoya, The Coat, Lovandbag, Kate Kore.

Актуальні моделі сумок українських виробників / Фото olena.pohliad

Преміальний сегмент

У цьому випадку обирайте такі моделі відомих брендів.



Актуальні моделі сумок преміального класу / Фото olena.pohliad

Мас-маркет

Найбільш доступні трендові варіанти можна шукати у Massimo Dutti та ARKET.



Актуальні моделі сумок з мас-маркету / Фото olena.pohliad