Як виглядають універсальні сумки на 2024 рік: топові тренди, про які треба знати вже

Сумка є важливим елементом гардероба. Цей аксесуар не лише здатен вдало доповнити образ, але і є необхідною, адже в сумці ми зберігаємо найважливіші для нас речі – від телефона до гаманця та ключів. Якщо ви ще не придбали для себе актуальну модель на 2024 рік, то радимо щось обрати з нашого списку.

Сумки, які будуть в тренді цього року – зовсім для вас не новинка, пише 24 Канал. Це класичні моделі, які з року в рік залишаються актуальними. Всі вони універсальні, з мінімальною кількістю фурнітури, тож вважаються довговічними.

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Придбавши для себе одну з цих сумок ви зробите вигідне капіталовкладення, адже цей аксесуар буде доповнювати різноманітні ваші аутфіти.

Шопер

У такій сумці точно вміститься все необхідне. Якщо в таку сумку ви можете поставити ноутбук, то мерщій купуйте її, адже шопер у 2024 році буде на піку популярності. Його вже встигли презентувати найвідоміші світові бренди.



Стильні сумки на 2024 рік / Фото Pinterest

Хобо

Ця сумка ідеально підходить для денних і вечірніх прогулянок. Вона з’явилася в моді кілька сезонів тому і досі не втрачає своєї популярності. Зараз особливо популярними стали плетені сумки від Bottega Veneta у великому розмірі, тому можете придбати схожу модель.



Стильні сумки на 2024 рік / Фото Pinterest

Багет

Така сумка продовжує бути популярною завдяки своїй стильній та зручній конструкції. Вона компактна та добре продумана. Взимку носіть її з шубою та утепленим пальто, а навесні доповнюйте нею тренчі та шкіряні куртки.



Стильні сумки на 2024 рік / Фото Pinterest

Крос-боді

Цю сумку зручно носити, тому вона ідеально підійде для об’ємних пуховиків на зимову пору. Та й взагалі вона доречна для будь-яких кежуальних ауфітів в яких ви хочете себе вільно почувати. Найчастіше її носять через плече, втім ви можете носити її просто на плечі.



Стильні сумки на 2024 рік / Фото Pinterest