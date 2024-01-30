5 наймодніших суконь весни: їх захочуть одягнути всі

Сукня завжди є бажаним елементом гардероба для кожної дівчини. Кожного сезону дизайнери презентують нові фасони та експериментують з фасонами, стилями та кольорами суконь.

У 2024 році до списку модних суконь увійшли білосніжні плаття, сукні з торочками, моделі з сіткою, сукні з металевим блиском і мінімалістичне вбрання.

До теми Обов'язково має бути у вашому гардеробі: як виглядає найпопулярніший відтінок весни

Білі сукні

У новому сезоні робіть ставку на білі сукні, оскільки вони стануть вдалою інвестицією у ваш гардероб. Сукня в цьому базовому кольорі може бути як денне вбрання влітку, як варіант для весільної церемонії чи для літнього відпочинку.



Трендові сукні весни 2024 / Фото Vogue

Сітка

Шафа завалена речами, але немає, що одягнути? Час обновити свій гардероб! Разом із мережею мультибрендових магазинів Obnova зробити це буде максимально приємно та просто: на покупців чекають стильні новинки, свіжі колекції та бестселери від відомих брендів.

Сукня в сітку буде популярною саме у весняно-літньому сезоні. Ви можете носити її, як самостійну одиницю в місті або комбінувати з купальниками на пляжі.



Трендові сукні весни 2024 / Фото Vogue

Торочки

Бахрома знову повертається в моду. Дизайнери обіцяють, що торочки стануть найбажанішим елементом гардероба в новому сезоні. Найтрендовішими видаються сукні з торочками у вигляді широкої локшини чи тонких ниток.



Трендові сукні весни 2024 / Фото Vogue

Мінімалізм

Увесь рік серед трендів пануватиме мінімалізм, тож варто зробити ставку на витончену сукню, яка стане вигідною інвестицією у вашому гардеробі. Придивляйтеся до суконь з чистими лініями, нейтральними кольорами та стриманими силуетами.



Трендові сукні весни 2024 / Фото Vogue

Металік

Дизайнери вже не перший рік заглиблюються в металевий тренд, тому додали відтінок металік на сукні. У майбутньому сезоні в моді будуть не лише сріблясті плаття, але й бронзові сукні та відтінку рожевого золота.



Трендові сукні весни 2024 / Фото Vogue