Актуальні сукні осені 2023: найкраща добірка
Джерело:Vogue
Сукня – це самодостатній елемент нашого гардероба. Вона не потребує додаткового вбрання, як, до прикладу, сорочка чи джинси. Без сукні нам не обійтися жодного сезону – чи то в теплу пору року, чи холодну.
Цього сезону сукні представлені в кількох варіантах різних тканин і довжин. До головних трендів сезону можна віднести сукню-светр, джинсову сукню, трикотажне плаття поло та сукню сірого кольору, який завжди є актуальним восени.
Цікаво Збираємо гардероб на листопад: 6 чудових образів від інфлюенсерок
Сукня-светр
Це плаття тривалий час вважалося антитрендовим, втім знаменитості повертають його на модну арену. Манекенниця Ельза Госк вже встигла приміряти цього сезону монохромний аутфіт в коричневих тонах з в’язаною сукнею-светром з горловиною.
Трендові сукні на осінь 2023 / Фото інстаграм @hoskelsa
Сукня-поло
Цей варіант сукні дуже зручний та комфортний. Обирайте на осінь довге плаття, в якому вам буде тепло в холодну погоду.
Трендові сукні на осінь 2023 / Фото Pinterest
Джинсова сукня
Денім у 2023 році став найпопулярнішим матеріалом, тож і не дивно, що восени в моді джинсові сукні. Обирайте будь-який фасон, який вдало поєднається з вашим взуттям та верхнім одягом.
Трендові сукні на осінь 2023 / Фото Pinterest
Сукня-жакет
Така сукня теж на тривалий період покинула моду, однак зараз знаменитості повертають їй популярність. Вона чудово поєднується з чоботами на підборах. Плаття є самодостатнім, тож ви можете підкреслити його лише прикрасами.
Трендові сукні на осінь 2023 / Фото Pinterest
Сіра сукня
Культовим платтям досі залишається маленька чорна сукня, втім на осінь робіть ставку на сірий колір, який виглядатиме на сукні елегантно та дорого.