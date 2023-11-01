Актуальні сукні осені 2023: найкраща добірка

Сукня – це самодостатній елемент нашого гардероба. Вона не потребує додаткового вбрання, як, до прикладу, сорочка чи джинси. Без сукні нам не обійтися жодного сезону – чи то в теплу пору року, чи холодну.

Цього сезону сукні представлені в кількох варіантах різних тканин і довжин. До головних трендів сезону можна віднести сукню-светр, джинсову сукню, трикотажне плаття поло та сукню сірого кольору, який завжди є актуальним восени.

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Сукня-светр

Це плаття тривалий час вважалося антитрендовим, втім знаменитості повертають його на модну арену. Манекенниця Ельза Госк вже встигла приміряти цього сезону монохромний аутфіт в коричневих тонах з в’язаною сукнею-светром з горловиною.



Трендові сукні на осінь 2023 / Фото інстаграм @hoskelsa

Сукня-поло

Цей варіант сукні дуже зручний та комфортний. Обирайте на осінь довге плаття, в якому вам буде тепло в холодну погоду.



Трендові сукні на осінь 2023 / Фото Pinterest

Джинсова сукня

Денім у 2023 році став найпопулярнішим матеріалом, тож і не дивно, що восени в моді джинсові сукні. Обирайте будь-який фасон, який вдало поєднається з вашим взуттям та верхнім одягом.



Трендові сукні на осінь 2023 / Фото Pinterest

Сукня-жакет

Така сукня теж на тривалий період покинула моду, однак зараз знаменитості повертають їй популярність. Вона чудово поєднується з чоботами на підборах. Плаття є самодостатнім, тож ви можете підкреслити його лише прикрасами.



Трендові сукні на осінь 2023 / Фото Pinterest

Сіра сукня

Культовим платтям досі залишається маленька чорна сукня, втім на осінь робіть ставку на сірий колір, який виглядатиме на сукні елегантно та дорого.



Трендові сукні на осінь 2023 / Фото Pinterest