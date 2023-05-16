Найстильніші сукні на літо 2023: добірка модних виробів

Сукня – головний предмет жіночого гардероба влітку. Кожного сезону вона адаптовується до поточних тенденцій. Проста мінімалістична чи з сексуальна з вирізами – вона рятує нас в будь-якій ситуації. Сукню одягаємо на день народження, весілля, прогулянку містом чи вечірку. Які сукні в тренді цього року – читайте в матеріалі.

У літній сезон особливу популярність набудуть обтислі силуети з підкресленою жіночністю, позачасові чорні сукні чи денімові варіанти. Такі сукні точно варто додати до свого літнього гардероба, якщо ви хочете мати стильний та красивий вигляд.

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Джинсова сукня

Сукня з деніму вважається цього сезону ультрапопулярним елементом гардероба. Її можна носити не лише з босоніжками на підборах, але й кросівками та доповнювати зверху джинсовою курткою.



Стильні сукні на літо 2023 / Фото з Vogue

Трикотажна сукня

Сукня з трикотажу є затишною та універсальною. Вона здатна ефектно підкреслити силует та відмінно підійде навіть для прохолодних літніх днів.



Стильні сукні на літо 2023 / Фото з Vogue

Чорна сукня

У нашому гардеробі обов’язково має знайтися місце для однієї маленької чорної сукні. Для повсякденного використання її ще популяризувала Коко Шанель. Відтоді вона не покидає пантеон важливих речей, які варто мати кожній дівчині. Це базова сукня, яку варто додати до свого гардеробу, перш ніж придбати всі інші.



Стильні сукні на літо 2023 / Фото з Vogue

Сукня кроше

Ця сукня прийшла до нас з 1970-х років. Вона знову повертається в моду з новим розмахом. Носіть її з кольоровими сумками та босоніжками на високих підборах.



Стильні сукні на літо 2023 / Фото з Vogue

Сукня з драпіруванням

Цього літа така сукня буде на піку популярності, тож обтислий силует і драпірування гарантують вам ефектну появу в будь-якому місці.



Стильні сукні на літо 2023 / Фото з Vogue

Квіткова сукня

У літню пору також не обійтися без сукні з флористичним принтом. Вона ідеально підкреслює цвітіння квітів та буяння зелені навколо.



Стильні сукні на літо 2023 / Фото з Vogue

Сукня сліп

Сукня у білизняному стилі з шовку чи атласу – ідеальний варіант для спекотної пори року. Для того, щоб видовжити силует – обирайте бежеві плаття та взуття в тон до них.



Стильні сукні на літо 2023 / Фото з Vogue

Лляна сукня

Сукня з льону – це найкраще рішення для літньої спеки. Обирайте цікаві короткі чи ефектні довгі моделі.



Стильні сукні на літо 2023 / Фото з Vogue