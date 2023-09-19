Названо найпопулярніші спідниці 2023 року: на що звернути увагу восени

Джинси і штани восени є найпопулярнішими, втім зі спідницями образи мають зовсім інший вигляд. Вони додають святковості та елегантності. Спідниці дуже жіночно виглядають, тож не забувайте їх додати до осіннього гардероба.

Спідниця належить до базового гардероба, тож її присутність у наших образах неможливо оминути увагою, пише 24 Канал. Ви можете обирати для себе класику, а можете зробити ставку на трендові моделі, які перебувають на піку актуальності.

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Спідниця максі

Довгі спідниці – тренд осені. Вони неймовірно стильно виглядають з вінтажними кросівками, балетками та ще краще будуть виглядати з чоботами на підборах. Спідниці гарно стилізуються зі шкіряними куртками, бомберами, тренчами і пальтами.

Коротка плісе

Стиль преппі особливо цікаво вплітається в осінню шкільну естетику. Обирайте для себе коротку спідницю в складки нейтральних тонів або робіть ставку на клітинку та поєднуйте з лоферами та білими шкарпетками. Виглядає такий look неймовірно стильно.

Шкіряна

Шкіра цієї осені є доволі популярною, тож не втрачайте можливості приміряти на собі спідницю довжини міді, яка гарно поєднується з блузами, сорочками та жакетами.

Денімова спідниця

Джинсова спідниця завоювала любов багатьох модниць, тож без неї складно уявити осінній гардероб. Поєднуйте спідницю з лоферами, кросівками та чоботами на підборах. Зверху довершуйте look вінтажною шкірянкою чи тренчем.