3 неймовірно стильні спідниці для літніх образів

Все частіше інфлюенсери почали обирати 3 фасони спідниць, які активно стилізують у своїх образах. Спідниця є також базовим елементом гардероба влітку, тож вам без неї не обійтися.

Популярні фасони спідниць дозволять вам створити образи для будь-якої нагоди – роботи, відпочинку з друзями чи святкового виходу, пише 24 Канал.

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Модниці демонструють на собі кілька популярних спідниць з шовку, льону та деніму, а найпопулярнішими кольорами є класичний чорний, білий та приглушені, спокійні тони.

Лляна

Влітку fashion-маятник схиляється до комфорту, тож у тренді лляні спідниці, в яких зручно перебувати навіть в спекотну погоду. В час тенденції на естетику Old Money такі спідниці чудово підійдуть під жилетки. Льонова спідниця гарно поєднується з відкритим взуттям, солом’яним капелюхом та сумкою з рафії.

Шовкова

Шовкові спідниці fashion-спільнота полюбила ще навесні, а влітку вони стали ще популярнішими. Найчастіше модниці носять кремові спідниці, які поєднують з базовими топами у чорному та білому кольорі та білосніжними сорочками оверсайз.

Джинсова

Денім став одним із найгарячіших трендів 2023 року. До переліку модного вбрання увійшло все: джинси, джинсові сорочки, куртки, сумки, взуття, тож і спідниця знайшла своє місце.

Інфлюенсери обирають довжину максі з чималою розпоркою та поєднують з балетками, сандалями, кросівками та шльопанцями.