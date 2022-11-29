Актуальні шуби зі штучного хутра на зимовий сезон: найкращі вироби в холодну пору року

Кожного року тренд на екологічність та усвідомлене споживання лише зростає. Для сезону осінь-зима 2022/23 дизайнери практично не використовували натурального хутра у своїх колекціях.

Бренди почали створювати модні екошуби, які нічим не гірше зігрівають, ніж шуби з натурального хутра. У центрі уваги серед колекцій дизайнерів опинилися об’ємні моделі, пухнасті шуби-халати, вироби з кучерявого хутра, шуби яскравих кольорів та елегантні ворсисті пальта. Такі шуби зі штучного хутра прослужать вам не один сезон.

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Першою від використання натурального хутра відмовилася дизайнерка Стелла Маккартні. Сталося це ще у 2001 році, коли штучних шуб було одиниці. Згодом дизайнерку підтримали Dolce & Gabbana, Michael Kors Collection, Prada, Versace, Ralph Lauren, Valentino, Gucci.

Шуби зі штучного хутра – це не лише модний, але й практичний та комфортний вибір для зимових холодів. Штучна бордова екошуба від Stella McCartney здатна добре захищати від холоду, тож не поступається натуральному хутру. А от білу шубу Balmain важко відрізнити від натуральної.



Трендові шуби на зиму 2022/23 / Фото з Vogue



Трендові шуби на зиму 2022/23 / Фото з Vogue

Особливо привабливими цього сезону вважаються шуби лимонного відтінку. Bottega Veneta представили теплий варіант із поясом, усипаний ефектним декором у пастельному жовтому відтінку, Coperni зробили ставку на максішубу у більш насиченому кольорі, яку марка поєднувала з блакитними чоботями. Michael Kors Collection показали пухнастий верхній одяг у сонячно-жовтому кольорі, а Gucci прикрасили свою колекцію шубою з довгим ворсом у канарковому відтінку.



Трендові шуби на зиму 2022/23 / Фото з Vogue



Трендові шуби на зиму 2022/23 / Фото з Vogue



Трендові шуби на зиму 2022/23 / Фото з Vogue

Цього сезону актуальними будуть всі шуби – гладенькі, пухнасті, кучеряві, з довгим ворсом або овчиною. Victor Glemaud представив у своїй колекції елегантне молочне пальто з коротким ворсом, Staud – кучеряву коротку шубу-овечку, а Dolce & Gabbana – модне тепле пальто з довгим ворсом у шаховий принт.



Трендові шуби на зиму 2022/23 / Фото з Vogue



Трендові шуби на зиму 2022/23 / Фото з Vogue



Трендові шуби на зиму 2022/23 / Фото з Vogue