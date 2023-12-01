10 видів штанів: обираємо низ під ваш тип фігури

Якщо у вашій шафі досі лежить купа однакових або дуже схожих між собою штанів, то час їх перебрати і поглянути на інші варіанти.

Кожна фігура досконала, головне – уміти розумно її подати. Якщо ви правильно підберете штани, то вони не тільки підкреслять красу вашого тіла, а й скоригують деякі недоліки силуету.

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Але на які саме фасони варто звернути увагу? Аби ви могли підібрати низ під себе, 24 Канал розповідає про трендові вироби та те, кому вони пасуватимуть.

Штани палаццо

Якщо тип вашої фігури "пісочний годинник", то вам підійде будь-яка посадка. Щоб візуально розширити верх "груші", обирайте палаццо з середньою посадкою. А на жінках з типом фігури "перевернутий трикутник" чудово виглядатиме висока. Тоншою талію та круглішими стегна зробить висока посадка і пояс-корсет – цю пораду варто взяти до уваги тим, у кого тип фігури "прямокутник". Палаццо скорегують круглий живіт у фігури типу "яблука". Посадка може бути як високою, так і середньою. Комбінуйте їх з асиметричними блузами прямого крою.



Стилізація штанів палаццо / Фото Оксана Мацьків

Штани-сигарети

Найкраще такий низ підійде для жінок високого зросту, але і іншим цього фасону боятися не варто. Наприклад, Мерилін Монро неодноразово показувала себе світу в такому крої. Завищена талія та еластичний матеріал приховають дрібні недоліки фігури. Для цього обирайте темніші моделі і додавайте взуття на високих підборах.



Стилізація штанів-сигарет / Фото Оксана Мацьків

Штани з защипами

Тим, у кого фігура "груша", не варто обирати укорочені штани з защипами на талії, адже вони візуально додають об’єму. Універсальне правило таке: зону, яку б ви хотіли приховати, не виділяйте декоративними деталями.



Стилізація штанів з защепами / Фото Оксана Мацьків

Спортивні, трикотажні штани

Такі речі можна обрати будь-якої форми, тож надихайтеся стилізацією і сміливо купуйте цей зручний одяг.



Стилізація трикотажних штанів / Фото Оксана Мацьків

Скіні

Вузькі джинси найкраще сидітимуть на фігурах "прямокутник" і "перевернутий трикутник". Вони врівноважуватимуть об'ємний верх. Але загалом ця модель давно вийшла зі списку трендових, тож обирайте її лише для повсякдення.



Стилізація скіні / Фото Оксана Мацьків

Джинси mom

Ці універсальні штани, які пасують усім. Вони підкреслять красу будь-яких пропорцій, але в зоні стегон можуть додати візуально декілька кілограмів.



Стилізація джинсів mom / Фото Оксана Мацьків

Банани

Найбільш гармонійно вони виглядатимуть на жінках з фігурою "пісочний годинник". Якщо у вас "прямокутник" або "перевернутий трикутник", то джинси-банани допоможуть врівноважити пропорції та створити об'єм на стегнах. А от з фігурами типу "груша" або "яблуко" треба бути обережними, бо ці штани можуть привернути увагу до проблемних зон. Носіть їх, але з подовженим верхом.



Стилізація джинсів бананів / Фото Оксана Мацьків

Прямі джинси

Не варто обирати прямі джинси для фігури "перевернутий трикутник": для початку знадобиться збалансувати верх і низ. А от кому варто до них придивитися, так це тим, у кого фігура "груша". Також прямі укорочені джинси підійдуть володаркам типу фігури “яблуко”.



Стилізація прямих джинсів / Фото Оксана Мацьків

Кльош від коліна

Фігури "яблуко", "груша" і "пісочний годинник" можуть сміло обирати джинси з кльошом від коліна. Вони допоможуть виділити талію і зроблять ноги візуально стрункішими.



Стилізація джинсів кльош від коліна / Фото Оксана Мацьків

Кльош від стегна



Стилізація джинсів кльош від стегна / Фото Оксана Мацьків

Для низького зросту підійдуть брюки в підлогу з кльошем від стегна, а для високого – укорочені моделі.