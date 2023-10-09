Штани puddle – модний тренд осені: найкращі стильні виходи

Якщо ви слідкуєте за модою, то могли помітити, як у моду увірвалися широкі штани puddle. В перекладі з англійської це слово означає "калюжа", тож за модними стандартами ці штани мають торкатися землі.

Довгі штани вільного крою, які накривають взуття на досягають підлоги мають мішкуватий крій та витягнутий і елегантний силует. Саме такі штани найчастіше зустрічалися в колекціях на 2024 рік, втім інфлюенсери почали носити їх вже цього сезону.

Читайте також 5 речей в стилі Old Money, які вам треба придбати цієї осені: буде дорого виглядати

Така передчасність щодо вибору трендового вбрання означає, що в наступному сезону вони будуть суперпопулярними. Обираючи трендову річ цієї осені, робіть ставку на мінімалістичні джинси без зайвих деталей в максідовжині, на джинси карго, джинси з потертостями чи довгі штани, які можна вишукано носити з сорочками та блузами.

Штани puddle на низькій чи високій посадці все одно будуть робити вас вищими, оскільки їхня довжина відповідно дозволить видовжити силует, а взуття на підборах додадуть особливого шику.

Активно носити штани puddle почали скандинавські модниці. Емілі Сіндлев носить джинси з фіолетовим бомбером та шарфом, Перніль Тейсбек зі шкіряним зеленим бомбером, а Жанетт Медсон з водолазкою. Белла Хадід поєднує джинси зі шкіряною вінтажною чорною курткою.



Штани puddle – модний тренд / Фото Vogue



Штани puddle – модний тренд / Фото Vogue



Штани puddle – модний тренд / Фото Vogue



Штани puddle – модний тренд / Фото Vogue



Штани puddle – модний тренд / Фото Vogue