Шкіряні, шовкові та широкі: топ-7 найпопулярніших штанів осені 2023

Літні дні вже впевнено готуються поступитися місцем золотим відтінкам осені. По-трохи короткі шорти та спідниці ми будемо змінювати на штани. Майбутній сезон багатий на тенденції у сфері штанів, які зачарують модниць.

Тренди на штани в осінньому сезоні – це ода вишуканості та комфорту. Дизайнери черпали натхнення з природніх ланшафтів, тож очікуйте побачити землянисту палітру, яка займає центральне місце. Тріумфільно повертаються в моду класичні тонкі смужки.

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І хоч листя ще не опадає, та це не заважає вам побачити найпопулярніші штани осіннього сезону.

Шкіряні

Осінь – це сезон шкіри, яка проявляється в куртках, тренчах, взутті, сумках та в штанах. Штани зі шкіри – це чудова альтернатива джинсам.



Трендові штани осені 2023 / Фото з Who What Wear

В тонку смужку

Такі смужки на штанах тривалий період вважалися застарілими, а в новому сезоні вони повертаються в моду. Можете обирати для себе молочні джинси або ж чорні у золотисту та білу смужку. Носіть з жилетом і жакетом для стриманого образу.



Трендові штани осені 2023 / Фото з Who What Wear

Сірі

Сірі штани чудово виглядають в парі з сірими жакетами чи будь-якими іншими елементами гардероба.



Трендові штани осені 2023 / Фото з Who What Wear

Шовк і атлас

Влітку були в моді піжамні штани, а восени мода приймає у свої обороти штани з шовку та атласу, які чудово будуть поєднуватися з лонсглівами та сорочками.



Трендові штани осені 2023 / Фото з Who What Wear

Білий джинс

Білі джинси є синонімом літа, втім вони будуть актуальними навіть восени. Поєднуйте з жакетом та лоферами.



Трендові штани осені 2023 / Фото з Who What Wear

Дуже широкі

Широкі штани домінують вже кілька сезонів. Щоб додати акценту на фігуру, обирайте обтислий верх.



Трендові штани осені 2023 / Фото з Who What Wear

Металік

Срібло - один із головних трендів року. Металевий відтінок глибоко проник в наші гардероби, тож тут не обійшлося без модних штанів, які вдало поєднуватимуться зі світлими речима.



Трендові штани осені 2023 / Фото з Who What Wear