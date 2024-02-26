Сережки з 80-х років повертаються в моду: як вони виглядають та з чим їх носити

Під час створення колекцій дизайнери люблять звертатися до епохи 80-х чи 90-х років та переосмислювати вбрання, яке було модним багато років тому. Це також стосується взуття, сумок та навіть аксесуарів.

У вісімдесятих роках популярними були масивні прикраси. Цього року чимало брендів вирішили повернути в моду масивні сережки в найкращих традиціях тих років.

Зверніть увагу Трендові прикраси, які не можна оминути увагою у 2024 році: чим вони особливі

Щоб створити образ цікавішим, масивні золотисті сережки вирішив додати до вбрання креативний директор Saint Laurent Ентоні Ваккарелло. Тренч моделі, представлений для весняно-літнього сезону 2024, доповнювали кліпси у вінтажному стилі. Такі сережки чудово підійдуть під будь-яку натуральну гаму відтінків та підкреслені силуети.



Золотисті сережки – тренд 2024 року / Фото Pexels

Тенденцію на масивні сережки підтримали відомі модниці – Ельза Госк, Гейлі Бібер, Розі Гантінгтон-Вайтлі та багато інших. Вони почали доповнювати свої елегантні образи ретро-сережками.

Красиві сережки, які досить помітні на вухах, роблять комплект одягу цікавішим. Масивні прикраси також можна легко комбінувати з мінімалістичними ланцюжками, кулонами чи браслетами.

Щоб повністю зануритися в епоху вісімдесятих, спробуйте відтворити схожі до тих часів зачіски. До прикладу, Ельза Госк закріпила волосся крабиком та випустила передні пасма, а от Жасмін Тукс зачесала волосся в елегантний пучок.

Важливо обирати до золотистих сережок нейтральні кольори та стримане вбрання. Від яскравого вбрання краще відмовитися, щоб не переобтяжувати образ.