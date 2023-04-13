5 речей, без яких вам не обійтися цієї весни: модна добірка

Весняний сезон приніс нам багато нового та цікаво, тож нам точно не обійтися без кількох речей, які здебільшого формують наші трендові аутфіти.

Мода цього сезону дивовижна, пише 24 канал. Світ моди здивував всіх, хто нею цікавиться, адже стався справжній камбек речей, які були популярні понад 10 років тому.

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Зараз це все знову повернулося на подіуми, а тепер і на вулицях багатьох міст можна зустріти стрітстайл-зірок у невимовно красивих аутфітах, які хоче на собі повторити кожна дівчина.

Вінтажна шкірянка

На модній арені серед всього верхнього одягу зараз перебуває вінтажна шкірянка з потертостями. Найчастіше інфлюенсери обирають коричневі варіанти, які поєднують з джинсами та улюбленим взуттям.

Довга денімова спідниця

Спідниця довжини максі з деніму стала справжнім мастхевом весни. Цей тренд швидко підхопили всі бренди, тож ви точно знайдете для себе красиву модель у магазинах мас-маркету.

Балетки Мері Джейн

Мінімалістичні балетки на тонкій підошві з ремінцем – найбажаніше взуття весни. Вони чудово підходять під штани, джинси, сукні та спідниці. А їхня витончена модель нікого не залишить байдужим.

Штани карго

Стилісти вже давно назвали штани карго наймоднішими штанами сезону. Фасонів цих штанів та моделей є безліч – з нейлону, костюмної тканини, на зав’язках, мішкуваті чи денімові – обирайте ті, які найбільше підійдуть вашому стилю.

Чокер з квітковою аплікацією

Масивні квіти в цьому сезоні прикрашають сукні, жакети, взуття та навіть чокери. Цей аксесуар повернувся до нас не в мінімалістичному стилі, а з красивою квітковою аплікацією.