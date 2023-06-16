4 небанальних базових речей на літо, які обов’язково мають бути у вашому гардеробі

Влітку хочеться виглядати максимально стильно і свіжо. Це можна зробити навіть завдяки мінімальній кількості речей у гардеробі. Пропонуємо додати до свого гардероба кілька небанальних речей, які стануть родзинкою у вашому гардеробі та підвищать градус стилю.

Вбрання на літо повинне бути універсальним, зручним та легко комбінуватися між собою. Не так важлива сама річ, як її варіанти стилізації в образі.

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Сучасна мода запропонувала на літо 2023 цікаві елементи гардероба, які зможуть вдало розбавити наші аутфіти. У цьому сезоні популярністю користуватиметься топ з контрасним кантом. Спочатку контрасний кант знайшов своє місце у купальниках, а тепер перемістився і на топи.

Носіть чорні топи з білими акцентними деталями або ж білі топи з чорним кантом з білими штанами, спідницями та шортами.



Небанальні базові речі на літо 2023 / Фото з Instagram



Небанальні базові речі на літо 2023 / Фото з Instagram

Спідниці довжини максі не втрачають своєї популярності, втім влітку в моду входять вироби з високим розрізом на нозі. Їх гарно поєднувати з топами, футболками, майками та жакетами.



Небанальні базові речі на літо 2023 / Фото з Instagram



Небанальні базові речі на літо 2023 / Фото з Instagram

У літню спеку хочеться, щоб тіло максимально дихало, тож не забувайте про топи. Вони можуть бути шкіряними, денімовими, шовковими чи структурними з костюмної тканини. Доповнюйте топи штанами-палаццо, джинсами та спідницями максі.



Небанальні базові речі на літо 2023 / Фото з Instagram



Небанальні базові речі на літо 2023 / Фото з Instagram

Звісно, цього літа нам не обійтися без костюмного жилета, який так чудово вписується в естетику Old Money. З жилетами можна створити доволі багато стильних образів – зі штанами, джинсами та шортами, довершуючи босоніжками, туфлями, балетками чи лоферами.



Небанальні базові речі на літо 2023 / Фото з Instagram



Небанальні базові речі на літо 2023 / Фото з Instagram