Трендові прикраси на літо в синьо-жовтих кольорах: найкрасивіша добірка

Україну та увесь світ заполонив тренд на синьо-жовті кольори. Кожен бренд може похизуватися елементами гардеробу та навіть прикрасами в кольорах національного прапора України. Як виглядають найкрасивіші прикраси 2022 року – читайте далі.

Прикраси хоч і не займають головне місце в аутфітах, втім вони завжди можуть доречно та вдало доповнити будь-який look. Цьогоріч вироби з бісеру чи ниток у синьо-жовтих кольорах підійдуть до класичного чи кежуального образу.

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Хоч у зв’язку з війною синьо-жовті речі перебувають на піку популярності, вони все одно завжди залишатимуться актуальними, особливо для українців.

В інстаграм-магазинах все частіше з’являються новівироби, які хоче мати у своїй шкатулці з прикрасами кожна патріотка. Бренди створили у синьо-жовтих кольорах сережки, кулони, ланцюжки, брошки та браслети.

Зробивши ставку на базових елементах гардеробу в нюдових кольорах, ви завжди зможете доповнити будь-який образ.

Після вторгнення Росії в Україну інститут Pantone зробив жовтий та блакитний трендовими кольорами 2022 року. Синій "вільний" в поєднанні з "енергійним" жовтим користується шаленою популярністю не лише в Україні, але й у світі.

За кордоном телеведучі ведуть новини з синьо-жовтими брошками, інфлюенсери стилізують образи в синьо-жовтих кольорах, а знамениті бренди створють вбрання та аксесуари в кольорах українського прапора.

В інстаграм-магазинах можна знайти величезну кількість прикрас за бюджетними цінами. Застосовуйте у свої образи синьо-жовті аксесуари, які допоможуть швидко освіжити аутфіт і надати йому нотки патріотичності.

Модні фешіоністи вже почали активно носити все у синьо-жовтих кольорах: вбрання, взуття, аксесуари та прикраси. Додавши до своїх аутфітів прикраси у синьо-жовтих кольорах, ви зможете освіжити навіть найпростіший базовий образ. Втім будьте обережними, щоб не перевантажити образ зайвими деталями. Не варто носити всі прикраси одразу. Краще обирайте до аутфіту якусь одну прикрасу – ланцюжок, браслет, перстень, сережки чи брошку.