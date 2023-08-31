Кольорові поєднання на осінь 2023: які відтінки найкраще міксуються між собою

Восени 2023 року на нас чекає приглушена палітра кольорів. Тепер замість яскравих кольорів треба робити ставку на відтінки карамелі, вершків та молочного шоколаду.

Дизайнери запровадили моду на монохромні вбрання. Найчастіше моделі на подіумах виходили в червоних, чорних та сірих образах. Переглядаючи покази з Тижнів моди, у стилізації кольорів є кілька нових ідей, які варто взяти на озброєння.

До теми Червоний став головним кольором осені 2023: найкращі образи з подіумів

Червоний + карамель

Червоний джемпер додає ідеального кольорового акценту до образу, витриманого у відтінках латте.



Найкращі поєднання відтінків на осінь 2023 / Фото Vogue

Сіро-жовтий + кремовий

Вам може здатися, що це монохромний образ, втім вбрання від Givenchy представлено в незначній різниці відтінків. Сіро-жовте пальто пом’якшують жовто-лаковані туфлі та кремова шовкова блуза.



Найкращі поєднання відтінків на осінь 2023 / Фото Vogue

Сірий + кемел

Бренд Miu Miu у колекції осінь-осінь-зима 2023/2024 зробили сірі худі та коричневі пальта – основою повсякденних образів. Колірна палітра також була визначена трьома відтінками сірого та кількома верблюжими відтінками.



Найкращі поєднання відтінків на осінь 2023 / Фото Vogue

Темно-бірюзовий + вершковий

Lanvin поєднав насичений бірюзовий відтінок з м’яким масляно-жовтим відтінком. Виглядають такі кольори дорого і красиво.



Найкращі поєднання відтінків на осінь 2023 / Фото Vogue

Молочний + коричневий

Ці кольори чудово поєднуються між собою. Ви можете міксувати коричневе пальто з молочним вбранням або ж молочне пальто з коричневими елементами гардероба.



Найкращі поєднання відтінків на осінь 2023 / Фото Vogue

Червоний + чорний

Восени в моді буде поєднання чорного та червоного, оскільки саме червоний стане найпопопулярнішим в новому сезоні.



Найкращі поєднання відтінків на осінь 2023 / Фото Vogue

Каштановий + молочно-білий

Бренд Prada представив для нового сезону велику кількість, сірого, карамельного та відтінку слонової кістки. Каштановий дуже гармонійно поєднується з молочно-білим відтінком.



Найкращі поєднання відтінків на осінь 2023 / Фото Vogue