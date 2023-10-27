Найпопулярніший верхній одяг осені – пальто: добірка вибухових образів

Ідеальне пальто має бути не лише стильним, але й теплим і комфортним. Ці дві характеристики можна легко поєднати. Ваше пальто має не лише добре сидіти, але й бути досить просторим, щоб ви змогли одягнути під нього теплий светр.

Мініатюрним дівчатам краще обирати пальто трохи нижче колін, яке буде підкреслювати фігуру. Для того, щоб вибрати пальто правильного розміру, вам треба скористатися принципом багатошаровості. Одягніть теплий та об’ємний светр, щоб під час примірки зрозуміти, як ви будете себе в ньому почувати, якщо будете приміряти об’ємне вбрання.

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Не менш важливо перед покупкою вивчити свій гардероб та продумати образи, з якими ви будете стилізувати пальто.

Обирайте на осінь для себе чорне пальто довжини максі, яке вважається найпопулярнішою моделлю. Також не оминайте увагою актуальні принти – картатий та ялинка.

Якщо хочете обрати класику – звертайте увагу на пальта різноманітних коричневих відтінків. Це може бути бежеве чи пісочне пальто або ж відтінку темного шоколаду.

Якісне пальто коштує не дешево, тому важливо справді свідомо підійти до покупки. Обирайте верхній одяг на ґудзиках чи поясі. Стилісти радять носити пальто з джинсами, штанами, лосинами, спідницями та сукнями.

Також важливо, щоб пальто добре поєднувалося з кросівками, черевиками чи чоботами на підборах. А щодо головних уборів – робіть ставку на бейсболку та шапку біні.