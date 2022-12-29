Трендові офісні аутфіти, які ви захочете повторити: модні ідеї на кожен день

Дизайнери пропонують носити в офіс штанні костюми, спідниці міді, сорочку з сукнею та блузку з вкороченим жакетом.

Офісний стиль вимагає особливого підходу у виборі гардеробу. Багато хто вважає, що такий одяг нудний і однотонний, втім при правильному поєднанні речей можна створити бездоганний ефектний образ.

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Нові тренди з’являються кожного сезону, однак коли мова заходить про офісний дрес-код – класичні речі та позачасові силуети займають першість. Найчастіше для офісу обирають бежеву, сіру та чорну палітру кольорів для монохромних ансамблів.

Штанний костюм

Приталені костюми вже давно не займають провідні позиції в трендових добірках, тож обирайте злегка мішкуваті варіанти. Поєднуйте з білими сорочками, футболками поло, блузками або водолазками.



Стильні офісні образи

Спідниця завжди потрапляє в списки базових елементів гардероба, однак не всім вона пасує. Якщо ж ви любите класичні офісні образи, тоді сміливо поєднуйте жакет зі спідницею, довершуючи цей ансамбль чоботами на підборах.



Стильні офісні образи

Сорочка і плаття

Сорочка одягнута під сарафан – ідеальний образ навіяний естетикою 70-х років. Щоб залучити модну епоху – обирайте теплі відтінки зеленого та коричневого. Ідеальним доповненням до сукні стане блузка з довгими рукавами або строгі сорочки з коміром-стійкою.



Стильні офісні образи

Трикотажний джемпер і штани

Для офісу віддавайте перевагу светрам, які тримають форму і не виглядають розтягнутими. Штани також обирайте зі щільних матеріалів, до прикладу, трендової замші чи м’якої шкіри. Чоботи козаки ідеально довершать аутфіт.



Стильні офісні образи

Блуза і штани

Створюйте стильні образи завдяки помпезній сорочці з бантом та класичним штанам чорного чи молочного кольору, або ж обирайте модель в дрібну клітинку. В пару до комплекту обирайте чоботи на підборах (з широкими довгими штанами вони візуально зроблять ваші ноги дуже довгими).



Стильні офісні образи