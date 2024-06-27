5 образів з купальниками на різні типи фігури, які ви можете повторити цього літа

Літній сезон в самому розпалі, тож маємо ідеальний час для того, щоб зібрати свій пляжний гардероб. Найголовнішим в такому образі є купальник тож радимо звернути увагу на топи-бандо, моделі з різноманітними принтами чи білі купальники, які вдало підкреслять засмагу.

Підібрати купальник на літо – завдання не просте, оскільки важливу роль відіграють не лише сезонні тренди, але й посадка, якість матеріалу та особливості фігури.

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Ще не всі дівчата придбали собі купальники на літо, тому рекомендуємо придивитися до невеличкої шпаргалки, яка допоможе знайти ту ідеальну модель, яка вдало доповнить фігуру.

5 образів з купальниками

Пісочний годинник

Робіть ставку на роздільні купальники чи монокіні, які вдало підкреслюють талію. Чудово будуть виглядати бікіні на високій посадці.

Трикутник

Вибирайте купальники з яскравим верхом та темним низом. Врівноважити пропорції можуть волани, зав’язки або декор на бюсті.

Коло

Скорегувати живіт зможуть однотонні цільні купальники чи моделі з високою талією. Також приховати живіт може драпірування на купальнику та вертикальні лінії.

Прямокутник

Ілюзію вигинів створить купальник з рюшами, вирізами та асиметричним кроєм.

Перевернутий трикутний

Обирайте для себе купальники з акцентом на нижню частину. Збалансувати пропорції допоможуть яскраві принти й декор на трусиках.



Цікаві та модні образи з купальниками / Фото з інстаграму Pump Your Style



Трендові та модні образи з купальниками / Фото з інстаграму Pump Your Style



Актуальні та модні образи з купальниками / Фото з інстаграму Pump Your Style



Красиві та модні образи з купальниками / Фото з інстаграму Pump Your Style



Стильні та модні образи з купальниками / Фото з інстаграму Pump Your Style

Підбирайте до купальників головні убори – капелюшки та панамки й не забувайте про сонцезахисні окуляри. Популярними вважаються в’єтнамки базового чорного чи білого кольору. Не забувайте про різноманітні сумки-шопери з соломи чи рафії та цікаві прикраси з перлинок чи бісеру.