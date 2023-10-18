Названо найстильніші кросівки 2023 року: що одягають модниці

Осінь – не привід переодягатися одразу в чоботи чи угги. Модниці доводять своїми стилізаціями, що кросівки чудово поєднуються з тренчами і пальтами.

Кросівки – позачасове взуття, яке допомагає створити нам красиві та стильні образи, пише 24 Канал. Популярність на кросівки ніколи не спадає, тож їх сміливо можна назвати найпопулярнішим взуттям, оскільки ми носимо їх майже цілий рік, окрім зими.

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У 2023 році інфлюенсери найчастіше обирали всього лише 3 пари кросівок, про одну з яких ви точно знаєте, адже це взуття не сходить з модних радарів ще з осені минулого року. Запропонована нами добірка кросівок точно потрапляла вам у вічі, адже саме ці пари взуття є улюбленими в світових інфлюенсерів.

Adidas Samba

Ці комфортні та зручні кросівки модниці не знімають від початку весни. Вони стали найпопулярнішим взуттям у повсякденних образах. Кросівки Adidas Samba стали обов’язковою парою в жіночому гардеробі та стали чудовим доповненням до будь-якого стилю.

Інфлюенсери носили їх з мішкуватими джинсами, зі штанними костюмами, сорочками, блузками, джинсовими та атласними спідницями.



Модні кросівки 2023 року / Фото Pinterest



Модні кросівки 2023 року / Фото Pinterest



Модні кросівки 2023 року / Фото Pinterest

New Balance 550

Ці кросівки були дуже популярними минулого року, втім у 2023 році вони все одно не втратили популярності. Вони гарно пасують до спадаючих джинсів та вдало поєднуються з тренчами, світшотами та куртками розміру оверсайз.



Модні кросівки 2023 року / Фото Pinterest



Модні кросівки 2023 року / Фото Pinterest



Модні кросівки 2023 року / Фото Pinterest

Adidas Campus 00s

Взуття, яке було культовим у 1990-х роках знову стало популярним цього сезону. Вони трохи нагадують Adidas Samba та чудово підходять для повсякденного використання або вуличного стилю, додаючи нашому образові свіжого акценту. Найчастіше модниці обирали зелений та чорний колір. Найкраще ці кросівки підійдуть до бомберів та стьобаних курток.



Модні кросівки 2023 року / Фото Pinterest



Модні кросівки 2023 року / Фото Pinterest



Модні кросівки 2023 року / Фото Pinterest