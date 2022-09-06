Актуальні кросівки на 2023 рік: яке взуття стане модним

Кросівки вже давно стали найпопулярнішим взуттям завдяки комфортності та зручності. Їх можна комбінувати з сукнями, класичними чи спортивними костюмами. Які кросівки будуть в моді у 2023 році – читайте у матеріалі.

Все дедалі активніше в моду повертаються кросівки з попередніх десятиліть. Окрім того, вже стирається межа між чоловічими та жіночими парами.

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Манекенниця Гейлі Бібер обожнює кросівки adidas Samba, модель Емілі Ратажковскі має у своєму гардеробі модель Salomon. А от найпопулярнішими кросівками попередніх сезонів стали кросівки від New Balance та Asics.

Найпопулярніші кросівки 2023 року

adidas Samba

Кросівки adidas Samba вже активно носять цього року Кайя Гербер, Белла Хадід, Кендалл Дженнер, Гейлі Бібер та багато інших. Вочевидь, що на початку 2023 року ці красовки стануть суперпопулярними.



Трендові кросівки 2023 року / Фото з Vogue



Трендові кросівки 2023 року / Фото з Vogue



Трендові кросівки 2023 року / Фото з Vogue



Трендові кросівки 2023 року / Фото з Vogue

Salomon

Найбільше кросівки Salomon полюбили скандинавські дівчата. У 2019 році ці кросівки були популярною парою у чоловічій моді. Вони навіть були визнані кросівками року за версією GQ.

Скандинавки почали поєднувати ці кросівки з довгими спідницями та високими шкарпетка. Головною прихильницею кросівок Salomon стала Емілі Ратажковскі, яка часто одягає їх на прогулянку Нью-Йорком.



Трендові кросівки 2023 року / Фото з Vogue



Трендові кросівки 2023 року / Фото з Vogue

Nike Air Kukini

Air Kukini випущені на початку 2000-х років опинилися в категорії «потворних» кросівок. Вони не є суперпопулярними, як інше взуття, втім досить комфортні, тож fashion-експерти прогнозують їм нове відродження у 2023 році.



Трендові кросівки 2023 року / Фото з Vogue

New Balance

New Balance 550 вже кілька сезонів поспіль є дуже затребуваними серед it-girls. Інші варіанти фірмових "татових кросівок" New Balance, зокрема, моделі 530 і 574, також стали улюбленими парами як знаменитостей, так і модних інфлюенсерів.



Трендові кросівки 2023 року / Фото з Vogue



Трендові кросівки 2023 року / Фото з Vogue

Asics Gel-1130 та Asics Gel Quantum

Asics - це класичний бренд спортивного одягу, який з кожним сезоном стає все популярнішим. Модні ентузіасти обирають кросівки Asics Gel-1130 і Asics Gel Quantum як доступну альтернативу Balenciaga.



Трендові кросівки 2023 року / Фото з Vogue