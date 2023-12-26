Який колір сумок буде трендовим у 2024 році: на що варто звернути увагу

До 2024 року залишилося кілька днів, а це означає, що час задуматися над трендами, які пануватимуть незабаром. Fashion-експерти вже зробили модний прогноз щодо сумок, які будуть носити всі модниці, а саме – щодо їхніх кольорів.

Сумка – це чудова можливість оживити ваш образ. Завдяки сумці вам вдасться гармонійно довершити свій вихід та розставити правильні акценти.

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У 2024 році серед аксесуарів переважатимуть 3 кольори сумок та один ефектний принт. Радимо придивлятися до модних сумок вже зараз та додавати їх у свій гардероб.

Червоний

Цей колір став справжнім хітом цього сезону і не втратить своєї популярності в 2024 році. Червоний дістався наших аксесуарів, зокрема сумок. Цей колір буде таким же бажаним, як і зараз, тому робіть ставки на красиві сумки, які в будь-якому випадку прикрасять ваші аутфіти.



Актуальні кольори сумок на 2024 рік / Фото Pinterest

Срібло

Сріблястий колір став справжнім хітом і тепер його можна носити не лише у особливих випадках, але й завжди. Ви можете носити сумки відтінку металік незалежно від того, чи ви одягнені у святкове або вечірнє вбрання чи просто в базові речі. Така сумка буде доречною до будь-якого вашого аутфіту.



Актуальні кольори сумок на 2024 рік / Фото Pinterest

Блакитний денім

Денімове вбрання було справжнім хітом у 2023 році. І якщо раніше ми носили денімові спідниці та куртки, то вже у новому році денім перебрався на аксесуари. Обирайте для себе будь-які фасони, які ви зможете поєднати з улюбленими джинсами.



Актуальні кольори сумок на 2024 рік / Фото Pinterest

Леопард

З року в рік анімалістичні принти з’являються в трендових добірках. У 2024 році на модну арену виходять леопардові сумки. Тенденція на ці аксесуари прийшла до нас ще з 1990-х років. Погоджуємось, виглядають вони дуже сміливо, але беріть приклад від зірок стрітстайлу та не бійтеся носити такі сумки.



Актуальні кольори сумок на 2024 рік / Фото Pinterest