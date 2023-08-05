Головні кольори осені 2023: що запропонували нам дизайнери

Вже менше, ніж за місяць нас чекає новий осінній сезон, а це означає, що пора подумати не лише про новий одяг, але й про кольори, які будуть в моді.

Поки в магазинах ще діють сейли, ви маєте чудову можливість трохи забігти наперед та придбати для себе світшоти, лонгсліви чи светри у кольорі, який буде в тренді восени 2023 року.

Зверніть увагу 3 образи, які ніколи не виходять з моди і чудово виглядають: добірка, яка вам сподобається

5 головних кольорів осені

Червоний

Пристрасний та сексуальний червоний був майже в кожній колекції відомих брендів. Вікторія Бекхем створила монохромний сет з джемпера і спідниці, а Prada презентували шкіряний жакет і спідницю в одному кольорі.



Актуальні кольори на осінь 2023 / Фото з Vogue

Рожевий

Попри популярність рожевого кольора, восени все ж таки варто звернути увагу на його деліткатний та ніжний відтінок. Попри миловидність цього кольру, бренди пропонують носити його зі строгим чорним.



Актуальні кольори на осінь 2023 / Фото з Vogue

Жовтий

Дизайнери продемонстрували десятки образів з жовтим кольором, тож якщо вам хочеться внести трішки різноманіття в осінні будні – придивляйтеся до жовтогарячого відтінка.



Актуальні кольори на осінь 2023 / Фото з Vogue

Металік

Дизайнерам настільки полюбився відтінок металік, що, вочевидь, вони не збираються прощатися з ним і в новому осінньому сезоні. Носіть у сріблястому відтінку сукню чи навіть штанний костюм.



Актуальні кольори на осінь 2023 / Фото з Vogue

Темно-синій

Універсальний та елегантний відтінок стане восени другим чорним кольором. Носіть темно-сині жакети, спідницю, сукню чи аксесуари.



Актуальні кольори на осінь 2023 / Фото з Vogue