6 наймодніших кольорів осені: мають бути в гардеробі кожної

Наближається осінь, тому час дізнатися про трендові кольори, які будуть панувати в новому сезоні. Стилісти кажуть, що вже за місяць нас чекає чудовий момент, щоб додати у свій гардероб темно-синій чи шоколадний коричневий колір.

А от масляно-жовтий чи світло-блакитний на початку осені чудово підкреслять літню засмагу. Загалом восени в моді буде 6 кольорів, тож радимо додати окремі речі у свій гардероб.

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Масляно-жовтий

Повірте, цей колір вам настільки сильно сподобається, що ви будете носити його впродовж всієї осені, а от взимку відтінок стане чудовою альтернативою білому.

Гарячий шоколад

Восени особливо загострюється любов до відтінку гарячого шоколаду. Коричневий є чудовим замінником чорному кольору.

Небесно-блакитний

У холодну пору року небесно-блакитний виглядатиме дуже свіжо. Ми звикли носити цей відтінок влітку, втім спробуйте його додати в осінній гардероб, щоб освіжити звичні осінні образи. Можете придбати блакитний світшот чи сорочку.

Темно-синій

А от темно-синій стане гарною альтернативою чорному в офіційному прочитані цього відтінку. Купуйте темно-синій жакет, костюм чи штани, які вдало поєднаються з усіма аутфітами.

Червоний

Як бачимо, червоний не здає своїх позицій, тож буде популярним ще наступного сезону. Він сподобається всім, хто захоче створити яскравий look. Додавайте у гардероб червоні светри, лонгсліви чи сукні.

Рожевий

Восени спробуйте урізноманітнити свої образи завдяки ніжно-рожевому відтінку. Можете придбати рожеві кросівки, сорочку чи спортивний костюм в цьому кольорі.

А ще пам’ятайте, що чорно-біле вбрання завжди в тренді, будучи безсмертною класикою, яка ніколи не вийде з моди.