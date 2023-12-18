Як виглядають наймодніші кольори 2024 року: цікава добірка

Для весняно-літнього сезону 2024 року дизайнери вирішили відійти від звичної традиційної колірної гами. На подіумах домінували окрім вишнево-червоного та кислотно-зеленого ніжні відтінки, які ви захочете приміряти в новому році.

У новому ностальнічному відтінку з’явився рожевий, від якого всі шаленіли влітку 2023 року, а також бузковий та фісташковий. Які ж ще відтінки заполонили палітру кольорів у новому 2024 році – розповідаємо далі.

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Ніжно-персиковий

Тренд-бюро Worth Global Style Network визначили персиковий відтінок під назвою Apricot Crush кольором 2024 року. Такий відтінок ідеально підходить до легких шовкових суконь.



Трендові кольори 2024 року / Фото Elle

Королівський синій

Синій завжди асоціюється з благородністю, впевненістю та з відчуттям спокою. Це один із трендових кольорів 2024 року. Він здатен будь-яке вбрання перетворити на виразну річ.



Трендові кольори 2024 року / Фото Elle

Темно-вишневий

Якщо у 2023 році переважав яскраво-червоний колір, то вже в наступному в моді буде глибокий та насичений темно-вишневий відтінок.



Трендові кольори 2024 року / Фото Elle

Millennial pink

У 2024 році трендовим стане спокійний та ніжний відінк millennial pink, який був на піку популярності у 2010-х роках. Цей колір буде популярним не лише на звичайному вбранні, але й серед верхнього одягу та взуття.



Трендові кольори 2024 року / Фото Elle

Металік

Цей відтінок не втрачає популярності та знову впевнено посідає своє місце серед актуальних кольорів сезону. У новому році металік буде не лише акцентним вбранням, але й повноцінним.



Трендові кольори 2024 року / Фото Elle

Фісташковий

Такий відтінок стане в новому сезоні фаворитом кожної модниці. У тренді будуть костюми, сукні, сумки та головні убори.



Трендові кольори 2024 року / Фото Elle

Бузковий

Ніжний та романтичний бузковий ще ніколи не був так активно представлений на подіумах. Цей пастельний відтінок стане номером один для літніх суконь та костюмів.



Трендові кольори 2024 року / Фото Elle

Кислотно-зелений

Кислотний колір знову вривається в моду. Його презентували у своїх колекціях бренди Gucci, Bottega Veneta, Diesel, Giambattista Valli та Roberto Cavalli в насичених тонах.



Трендові кольори 2024 року / Фото Elle

Жовтий

Ігристий жовтий ви зможете не лише доповнювати темними елементами гардероба, але й одягатися з ніг до голови, як це робили моделі на показах Carolina Herrera та Louis Vuitton.



Трендові кольори 2024 року / Фото Elle