Балаклава, шапка біні, панама: трендові головні убори на зиму

Головні убори взимку – це не лише доповнення до нашого верхнього одягу, але й чудова можливість урізноманітнити наші образи. Які головні убори зараз на піку популярності – читайте далі.

Взимку головний убір є дуже важливим, щоб захистити голову, вуха та волосся від різких перепадів температур, пише 24 канал. У морозяну погоду шапки відіграють головну роль.

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Та окрім захисту, головні убори взимку – це цікаве доповнення до наших образів. Вони допомагають проявити індивідуальність.

Балаклава

Балаклави з новою силою вриваються у модні тренди. Такий головний убір захистить нас від холоду і вітру в холодну пору року. Цьогоріч балаклави вже міцно закріпилися на модному Олімпі, тож не пропустіть взимку приміряти цей стильний і теплий головний убір.



Трендові головні убори на зиму 2022 / Фото з Pinterest

Шапка біні

Взимку неможливо обійтися без шапки біні. Модниці доповнюють свої зимові образи в класичних кольорах яскравим елементом – головним убором. Зараз дедалі частіше зустрічаються в образах шапки рожевого, червоного, зеленого чи інших кольорів, якими дівчата довершують свої чорні, молочні чи білі образи.



Трендові головні убори на зиму 2022 / Фото з Pinterest



Трендові головні убори на зиму 2022 / Фото з Pinterest

Тепла панама

Цього року в моду увійшла об’ємна панама. Її ще минулого року почали носити інфлюенсери, а цьогоріч цю ідею підхопила Меган Фокс. У гардеробі акторки є багато об’ємних панам різних кольорів.



Трендові головні убори на зиму 2022 / Фото з Pinterest

Берет

Берет здається трохи незвичним головним убором на зиму, втім у теплі дні він може вдало розбавити ваш образ. Одягайте берет під пальто та додавайте цікавої родзинки завдяки яскравому вбранню під низом чи аксесуарам.



Трендові головні убори на зиму 2022 / Фото з Instagram



Трендові головні убори на зиму 2022 / Фото з Pinterest

Хутряні навушники

Хутряні навушники важко назвати головним убором, втім цей аксесуар допоможе створити вам по-справжньому зимовий аутфіт. Доповнюйте ними свої дублянки, шуби та пуховики.



Трендові головні убори на зиму 2022 / Фото з Pinterest



Трендові головні убори на зиму 2022 / Фото з Pinterest

Пов’язка на голову

Нещодавно пов’язка на голову перекочувала з 2000-х у 2022 рік та різко стала хітом зими. Fashion-блогери обирають звичайні трикотажні пов’язки або з шерсті, здебільшого чорного кольору.



Трендові головні убори на зиму 2022 / Фото з Pinterest