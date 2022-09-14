Трендові джинси осені: наймодніші моделі цього сезону

Без джинсів не обходиться жоден сезон, оскільки ми носимо їх в кожну пору року. Щоб не помилитися в тенденціях і підібрати для себе актуальну модель джинсів на осень – читайте матеріал далі.

У сезоні осінь-зима 2022/2023 моделі вже більше не виходили на подіум у вузьких джинсах. У колекціях дизайнерів закріпилася низька посадка та мішкуваті джинси.

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Бренди пропонують обирати практичні та універсальні прямі джинси, а також придивлятися до моделей зі стрілками та джинсів, що виконані в техніці клаптевого шиття.

Широкі

У новому сезоні бренди радять обирати широкі джинси, які не будуть сковувати рухів. Мішкуваті сині моделі можуть стати гарною базою у вашому гардеробі. Такі джинси можна носити з обтислими топами, об’ємними жакетами та розслабленими сорочками.

Також такі джинси мають всі шанси вписатися у вечірній гардероб. Поєднуйте їх з напівпрозорими сітками чи вишуканими блузами.



Трендові джинси на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові джинси на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові джинси на осінь 2022 / Фото з Vogue

Низька посадка

Джинси з низькою посадкою продовжують перебувати в центрі уваги модниць. Надихнувшись естетикою 2000-х дизайнери пропонують різноманітні варіації джинсів. Такі джинси вже є в гардеробах провідних it-girls – Емілі Ратажковскі, Белли та Джіджі Хадід.



Трендові джинси на осінь 2022 / Фото з Vogue

Печворк

Джинси в техніці печворк – головних хіт осені, хоча на перший погляд, цього й не скажеш. Але такі моделі швидко увірвуться в наші тренди. Клаптикове пошиття з різними відтінками деніму – від світлого до чорного, - використовували у своїх колекціях багато брендів.



Трендові джинси на осінь 2022 / Фото з Vogue

Прямі

Джинси прямого крою – універсальний фасон, який підходить на щодень. Восени поєднуйте їх з улюбленими светрами, гольфами та жакетами.



Трендові джинси на осінь 2022 / Фото з Vogue

Зі стрілками

Джинси зі стрілками посідають в колеції брендів осінь-зима 2022/2023 важливе місце. Вони можуть бути із запрасованими стрілками у стилі штанів палаццо, так і з видимими стрілками посередині штанини. Такі джинси візуально витягують ноги.



Трендові джинси на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові джинси на осінь 2022 / Фото з Vogue