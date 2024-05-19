Найкращі фасони джинсів, які потрібні вам цього літа: стилістка назвала топові варіанти

У кожного з нас є різні смаки, стилі та вподобання щодо вбрання. Втім є одна річ, яку ми любимо всі – це джинси. За майже 200 років після їхнього винайдення вони стали найбажанішим та найулюбленішим одягом з усіх можливих.

Джинси ми одягаємо на будь-який вихід – прогулянку, в ресторан, на перше побачення, день народження тощо. Зірки навіть виходять у джинсах на червоні доріжки. Плюс джинсів полягає в тому, що через 5 чи 10 років вони не втрачають популярності.

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Маючи всього 2-3 пари джинсів у гардеробі, можна завжди урізноманітнити свій повсякденний стиль. На які джинси звернути увагу у 2024 році та який крій та довжину обрати розповіла стилістка Марина Мартинів.

Джинси розслабленого крою

Такі джинси є найулюбленішим фасоном дівчат різних фігур та параметрів. Вони приховують зайве, підкреслюють переваги та гарно поєднуються з будь-яким вбранням. Саме до таких джинсів розслабленого низу пасує естетика розслабленого верху.



Красиві джинси на літо 2024 / Фото Vogue

Джинси кльош

Красиві джинси стануть гідною альтернативою штанам палаццо. Носіть їх з вільними жакетами та заправленими блузами. Стилістка радить обирати в новому сезоні джинси в чорному кольорі.



Стильні джинси на літо 2024 / Фото Vogue

Джинси в дусі 90-х

Бренди люблять озиратися назад та звертатися у своїх колекціях до минулих модних епох. Якщо ви шукаєте трендову та універсальну річ, тоді обирайте джинси, які носили в 90-х Кейт Мосс, Гвінет Пелтроу чи Керолін Бессет-Кеннеді. Носіть сині джинси прямого крою з водолазками, поло чи однотонними сорочками.



Модні джинси на літо 2024 / Фото Vogue

Блакитні джинси

А от найбільш літнім варіантом джинсів вважається блакитний, незалежно від крою та довжини. Такі джинси гарно римуються з білою сорочкою й чорним топом, підходять до офісних чи пляжних аутфітів та поєднуються з будь-яким взуттям.



Актуальні джинси на літо 2024 / Фото Vogue

Щоб створити безліч цікавих образів, спробуйте поєднувати різний верх та низ до джинсів. Це можуть бути базові футболки чи майки або трендові варіанти вбрання чи взуття, які допоможуть відтворити ефектний аутфіт. Не забувайте про окуляри в створенні образу, які здатні вдосконалити ваш вихід.