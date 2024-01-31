Головні тренди: 7 пар джинсів, які носитимуть модниці у 2024 році

У світі моди тренди постійно змінюються, але є кілька речей, які залишаються вічними, і це джинси. У 2024 році актуальні джинси стануть не просто елементом гардероба, а справжньою канвою для створення модних образів.

Джинси є основою для будь-якого гардероба, але так було не завжди. Коли на ринку домінували скінні, то багато людей відмовлялися від них через те, що такий крій підходить далеко не всім. Однак за останні півтора десятиліття популярним був денім будь-якої форми, усіх кольорів та стилів. Тож більшість із нас завдяки прямим і вільним фасонам таки повернулися до цього зручного вбрання.

До теми Обов'язково має бути у вашому гардеробі: як виглядає найпопулярніший відтінок весни

З білими сорочками, лоферами, блейзерами та підборами, джинси — це чудовий вибір майже до будь-яких речей. Тож аби цього року ви обрали актуальну і стильну пару, розповідаємо про найпопулярніші тренди 2024 року.

Джинси puddle

Бути різною – це справжнє мистецтво, опанувати яке допоможе мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів Obnova . Тут представлений широкий вибір fashion-товарів: від актуальних аутфітів на щодень до спортивних та люксових брендів.

Штани puddle – це про надмірно розкльошений поділ. Поєднуйте їх з кедами, туфлями з гострим носком чи зі спортивними кросівками. Варіантів для верху також безліч – бомбери, жакети, майки, блейзери і навіть шуби. Головне – дібрати правильно кольори, пропорції і за необхідності виділити талію поясом.

Джинси кольору екрю

Обирайте цей варіант не тільки для весни і літа. М’які джинси кремового відтінку можна носити цілий рік. Наприклад, для контрасту поєднайте їх із чорною шкіряною курткою. Або створіть багатошаровий образ з гольфом, сорочкою і пальтом.

Джинси з підворотами

Усе більше впливових людей носять такі штани. І це не випадковість. Незалежно від того, чи ви берете довгу пару і підшиєте її самі, чи придбаєте варіант із готовими манжетами, ви виглядатимете дуже стильно. Особливо гармонійно такі джинси поєднуються з трендовими туфлями Мері Джейн, сорочками і светрами.

Джинси кльош

Незмінна класика з французьким настроєм. Естетика 70-х, яка в моді вже кілька сезонів, наздогнала нас і тут.

Рвані джинси

Любите ви їх чи ні, але рвані джинси зараз скрізь. І так буде протягом більшої частини 2024 року. Спробуйте комбінувати їх не тільки з кедами, а й з широкими чоботами, туфлями-човниками і мюлями.

Щоб мати найбільш витончений образ, шукайте акуратні розрізи до коліна, а не агресивні по всій нозі.

Сірі джинси

Деякі стилісти навіть здивовані такою великою кількістю сірих джинсів на знаменитостях і інфлюенсерах. Але ви можете сприйняти таку тенденцію як підказку, щоб інвестувати у ці штани.

Джинси зі швами

До джинсів з моделюючими швами на стегнах ми уже звикли, а тепер час придивитися до швів по довжині.

Цей джинсовий тренд ніхто не очікував побачити у 2024 році, але він опинився у топі актуальних моделей.