Трендові чоботи на осінь: на які моделі звернути увагу

Осінь – досить капризна пору року. Вона тішить нас теплом та сонцем, але частіше дарує нам дощ, холод та вітер. В таку погоду варто мати не лише стильне сезонне взуття, але й практичне.

Всі ми хочемо модно виглядати кожного сезону, однак осіння погода вимагає практичності. Варто робити ставку на взуття, в якому буде зручно ходити та яке не буде намокати, оскільки не всі черевики підходять до калюж.

Читайте також Короткі угги – найтрендовіше взуття осені 2022: найкращі образи інфлюенсерів

Вибір чобіт на осінь можна звузити до 5 моделей. Хоча б одну пару з наведеного нижче списку вам обов’язково треба мати у своєму гардеробі.

Короткі гумові чоботи

Ці чоботи стилізовані під класичні челсі. Модель, яка набула популярності ще кілька сезонів тому, завжди є в колекціях Tommy Hilfiger, а ви аналог можете знайти в магазині Sinsay.

Високі гумові чоботи

Гумові чоботи з кожним днем набувають все більшої популярності. Вироби від Chanel завоювали серця стрітстайл-зірок, які носять їх з бомберами, косухами та дублянками.

Чоботи на високій підошві

Такі чоботи є хорошим варіантом на дощову осінь, адже завдяки тракторній основі ви не намочите ноги. Такі чоботи пасують під усі стилі та фасони, тож їх можна носити з пуховиками, дублянками та пальтами.

Високі чоботи на протекторах

Ці чоботи тепліші за рахунок висоти, однак вже є вибагливішими в стилізації. Вони гарно підходять під сукні, спідниці, легінси чи скіні.

Дуті чоботи

Такий варіант підходить для холодної пори року. Вони не мокнуть, дуже добре гріють ногу та мило виглядають. Вони гарно поєднуються з пуховиками і дублянками, а також з лосинами та джинсами.