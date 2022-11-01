Трендові ботфорти осені 2022: що треба купити цього сезону

Дизайнери для сезону осінь-зима 2022/2023 підготували чимало стильних ботфортів, які сподобаються багатьом модницям. Бренди представили моделі на плоскому ходу та ефектні пари на підборах.

Для повсякденних образів дизайнери радять робити ставку на класичну чорну пару з матової шкіри або ботфорти-панчохи, які обтягують литки.

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Якщо ж вам хочеться додати родзинки у свій образ, то оновіть гардероб завдяки сріблястим чоботам вище коліна, трикотажним моделям чи парам з глянсової шкіри.

Лаковані

Лаковані ботфорти завжди привертають багато уваги завдяки зухвалому глянцевому матеріалу. Такі чоботи варто поєднувати з мінімалістичним вбранням, яке не привертає до себе багато уваги.



Найкращі чоботи на осінь / Фото з Vogue



Найкращі чоботи на осінь / Фото з Vogue

Трикотаж

На осінь дизайнери пропонують не лише трикотажні теплі светри і гольфи, але й ботфорти з делікатного плетіння.



Найкращі чоботи на осінь / Фото з Vogue

Чорна класика

Обирайте цього сезону позачасовий фасон та відтінок чобіт. Таке взуття підійде для дівчат, які віддають перевагу універсальному та практичному взуттю. Придбайте класичні чорні шкіряні ботфорти, які буде зручно носити з будь-якими речами – від джинсів до суконь.



Найкращі чоботи на осінь / Фото з Vogue



Найкращі чоботи на осінь / Фото з Vogue

Металік

Металізоване взуття – це хіт цього сезону. Робіть ставку восени на ботфорти зі сріблястим відливом. Щоб використовувати ботфорти як акцентну деталь, використовуйте їх з однотонними речами.



Найкращі чоботи на осінь / Фото з Vogue



Найкращі чоботи на осінь / Фото з Vogue

Ботфорти-панчохи

Вибирайте цієї осені жіночні ботфорти-панчохи, які щільно облягають ноги. Вони нагадують своєрідне поєднання легінсів і черевиків. Носіть таке взуття з короткими та довгими спідницями, подовженими жакетами, трикотажними сукнями чи об’ємними светрами.



Найкращі чоботи на осінь / Фото з Vogue



Найкращі чоботи на осінь / Фото з Vogue