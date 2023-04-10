Стильні босоніжки на весну: модне взуття, на яке варто звернути увагу

Ще трошки і сезон босоніжок настане, тож треба вже відтепер придивлятися до нових трендів, які будуть нас оточувати. Босоніжки на танкетці – це абсолютні фаворити цієї весни, а от грецькі сандалії стануть ідеальним варіантом для повсякденних образів.

Якщо із вбранням ми маємо величезний вибір цього року, то взуття значно сильно не змінилося. В моді залишаються босоніжки з ремінцями та грецькі сандалії. З новим розмахом спробують увійти в наші тренди рибальські сандалії та босоніжки на танкетці.

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Босоніжки на танкетці

Взуття на танкетці – один із найпотужніших трендів 2023 року. Вони були дуже популярними в нульових, тож повертаються у моду, як і все інше вбрання, яке прийшло до нас з 2000-х років.



Наймодніші босоніжки весни / Фото з Vogue

Рибальські сандалії

Сандалії ніби з чоловічого гардероба були суперпопулярними у 90-х роках. У цьому році вони мають всі шанси бути серед фаворитів літнього сезону.



Наймодніші босоніжки весни / Фото з Vogue

Грецькі сандалії

Сандалії на зав’язках є квінтесенцією взуття француженок. Це взуття відрізняють кілька ремінців та повністю пласка підошва. Грецькі сандалії досить комфортні для щоденного носіння в спекотну погоду.



Наймодніші босоніжки весни / Фото з Vogue

Босоніжки з ремінцями

Такі босоніжки належать до класичного та мінімалістичного взуття з вінтажним відтінком, яке ідеально підходить для стриманого образу.



Наймодніші босоніжки весни / Фото з Vogue