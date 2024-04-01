Які балетки обрати навесні: 5 найпопулярніших пар 2024 року

Модна тенденція на балетки не згасає. Якщо спочатку здавалося, що це швидкоплинний тренд, то взуття не згасає з fashion-радарів вже кілька сезонів. Вони з’являються на модних показах та в гардеробах модних інфлюенсерів. Саме тому розповідаємо про 5 найпопулярніших фасонів, які мають бути у вашому гардеробі.

Загалом балетки підходять до всіх стилів та гарно поєднуються з будь-яким вбранням. Універсальне та комфортне взуття можна одягати як на щодень, так і в святкові дні. Балетки зручні тим, що їх можна носити впродовж дня, не відчуваючи ніякої втоми.

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До найтрендовіших варіантів входять червоні, мінімалістичні, зі стразами та сіткою. Як виглядають всі ці балетки – дивіться далі.

Нюдові балетки

Цього сезону бренди пропонують робити ставку на нюдове взуття. Воно зручне, мінімалістичне та зможе вам замінити класичні базові балетки. Таке взуття актуальне на літо, бо підійде під будь-який одяг.



Трендові балетки на весняний сезон / Фото Pinterest

Балетки в сіточку

Незвичне взуття з сіточку запустив модний дім Alaïa. Вони досі актуальні, тож обирайте для себе цікаві варіанти в будь-яких кольорах.



Трендові балетки на весняний сезон / Фото Pinterest

Балетки з ремінцями

Стиль взуття Мері Джейн досі актуальний. Балетки з ремінцями представили на показі Christian Dior. Взуття прикрашав не один ремінець та ще й перлинки.



Трендові балетки на весняний сезон / Фото Pinterest

Балетки зі стразами

Таке взуття нагадує стиль 2000-х років, коли стрази вийшли на перший план серед трендів. Додайте цього сезону більше блиску у стиль за допомогою гламурних балеток.



Трендові балетки на весняний сезон / Фото Pinterest

Червоні балетки

Яскравий червоний ще залишається на вершині колірних трендів у 2024 році. Колір здатен дуже швидко додати особливої родзинки образу. Модниці найчастіше обирають лаковані варіанти, тож можете також зробити ставку на такий матеріал.



Трендові балетки на весняний сезон / Фото Pinterest

Нещодавно ми розповідали в матеріалі, яке ж саме взуття підходить до широких штанів. З палаццо найкраще поєднуються балетки, мюлі та кросівки. Більше інформації читайте в нашому матеріалі.