Стильне взуття на випускний 2023: найкращі туфлі та босоніжки

Для дівчаток важливо дуже ретельно підготуватися до випускного вечора та підібрати для себе розкішну сукню та взуття. У добірці матеріалів ми вже розповіли про топові позиції серед суконь, а зараз радимо звернути увагу на модне взуття.

Наприкінці червня старшокласники святкуватимуть в Україні випускний вечір, пише 24 канал. Якщо ви вже визначилися з сукнею, то придивіться до взуття, яке найкраще підійде вам до сукні. Це можуть бути туфлі чи босоніжки. Взуття не обов’язково повинне бути в тон до сукні, обирайте те, що вам найбільше подобається.

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Сріблясті

Цього сезону на модну арену виходить не лише вбрання у відтінку металік, але й туфлі, які виглядають на нозі неймовірно красиво. Металік – це один із головних відтінків 2023 року, тому придбавши їх, ви точно будете в центрі уваги. Металізовані човники стануть фаворитом серед взуття, тож ви зможете носити їх ще багато разів після випускного вечора.



Стильне взуття на випускний 2023 / Фото з Pinterest

На платформі

Versace презентували ще минулого сезону ефектну пару взуття, яка досі є улюбленою серед багатьох модниць. Туфлі на масивній платформі та підборах додадуть вам зросту та довершать якнайкраще будь-який ваш look – з сукнею чи костюмом.



Стильне взуття на випускний 2023 / Фото з Pinterest

Гостроносі

Туфлі з гострим носком – універсальна пара взуття у вашому гардеробі, яку за рахунок базового кольору можна комбінувати з будь-яким вбранням – від джинсів до розкішних вечірніх суконь.



Стильне взуття на випускний 2023 / Фото з Pinterest

Босоніжки на зав’язках

Босоніжки із зав’язками – ефектна модель взуття, яку можна римувати з ефектними короткими сукнями з бантами чи рюшами, або ж поєднувати з платтями-комбінаціями.



Стильне взуття на випускний 2023 / Фото з Pinterest



Стильне взуття на випускний 2023 / Фото з Pinterest