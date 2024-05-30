Найтрендовіші сандалі літа: що треба купити вже у червні

Довгоочікувані сонячні дні спрогнозовані на те, щоб ми змінювали закриті види взуття на відкриті босоніжки та оголювали ноги.

На літню пору бренди завжди презентують взуття, за допомогою якого можна продемонструвати пидикюр. Для літнього сезону можна знайти чимало пар простих та мінімалістичних сандалів з витонченими ремінцями.

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Якщо шукаєте відкрите взуття на літо, то радимо звернути увагу на кілька найпопулярніших варіантів.

Спортивні сандалі

Таке взуття поєднує в собі комфорт та функціональність. Спортивні сандалі мають зручну підошву з хорошою амортизацією, які чудово підходять для довгих прогулянок.



Модне взуття на літо 2024 / Фото Pinterest

Кроше

У літню пору в моді будуть не лише в’язані речі, але й сандалі кроше. Виглядають на нозі вони не зовсім стандартно й цікаво, тому радимо обирати для себе кремові чи чорні тони.



Трендове взуття на літо 2024 / Фото Pinterest

Бордові

Тренд на все яскраво-червоне по-трохи згасає, тому цього сезону вже звертайте увагу на бордовий відтінок.



Стильне взуття на літо 2024 / Фото Pinterest

На платформі

Замість підборів цього сезону в моді танкетка та платформа, тож обирайте цікаві варіанти сандалів чи мюлів, які можна носити з будь-яким вбранням.



Трендове взуття на літо 2024 / Фото Pinterest

В’єтнамки

Жодна літня пора не обходиться без в’єтнамок, тому рекомендуємо їх додати у свій гардероб. Це взуття можна носити не лише для пляжного, але й міського відпочинку.



Актуальне взуття на літо 2024 / Фото Pinterest

Не забувайте про трендові сітчасті балетки, красиве взуття Мері Джейн з ремінцями, босоніжки, туфлі та білі кросівки, які входять до базових елементів гардероба.