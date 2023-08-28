Хіт осені – сумка Celine Ava Triomphe: як вона виглядає

Час від часу на модну арену виходить нова дизайнерська сумка, яка завойовує увагу всіх знаменитостей. Восени в моді буде сумка Celine Ava Triomphe, яка виглядає стримано та елегантно.

Нову модель сумки представили на Тижні моди під час презентації осінньо-зимової колекції. Сумку вже має у своїй колекції модель Кайя Гербер та інші відомі зірки.

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Сумка має трендову форму півмісяця, короткий ремінець, який зручно утримує сумку на плечі та акцентний логотип, розташований на клапані застібки.

Знаменитості можуть довершувати свої образи сумкою у кількох кольорах. Сумка виготовлена з телячої шкіри та представлена у двох кольорах – чорному та коричневому. Окрім того, колекція включає модель з канви з монограмою.

Така витончена сумка має всі шанси стати it-bag сезону. Знаменита сумка-круасан у формі напівмісяця стане прикрасою до будь-якого образу у стилі кежуал. Дизайн, форма і тканина дозволять цій сумці довгий період залишатися у трендах та полі зору. Придбати сумку Celine Ava Triomphe можна за понад 11 тисяч гривень.

Сумка є важливим аксесуаром в гардеробі кожної дівчини, тож варто ретельно обирати виріб, який зможе завершити вдало чимало аутфітів. Сумка Celine Ava Triomphe буде поєднуватися зі всім – від лаконічних образів з футболкою і джинсами до ефектних образів з сукнею чи костюмом.