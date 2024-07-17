Спідниця хмаринка – головний хіт літа: як вона виглядає

Цього літа в моду увійшла абсолютно не базова модель спідниці, за допомогою якої можна створити безліч розкішних образів. Ви точно бачили цю річ в образах відомих модниць та інфлюенсерок.

Влітку дівчата з особливим натхненням хочуть створювати цікаві експерименти з вбранням. У мережі вже з’явився гарячий тренд, який заполонив популярні соціальні мережі – це спідниця хмаринка. Вона об’ємна, невагома та дуже красиво виглядає.

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Тренд на романтичні елементи гардероба почався ще під час показів колекції на весняно-літній сезон 2024 року. Бренди представили жіночі сукні, сети з невагомими блузами та спідницями, волани, драпірування та мереживо — усе це ми бачили в колекціях світових брендів. Найбільше такого вбрання продемонстрували бренди Givenchy, Victoria Beckham, Nina Ricci та Simone Rocha.

Цього літа в моді спідниця з об’ємним подолом в довжині міні та максі. Вона стане чудовим доповненням до красивих бра, базових футболок, майок, сорочок чи блуз. Модні дівчата найчастіше поєднують цю річ з балетками Мері Джейн, сандалями, слінгбеками й туфлями на підборах.

Головною фішкою цієї спідниці є колір. Найчастіше модниці обирають білу спідницю хмаринку. З нею можна створити монохромні образи чи ахроматичні, або ж взагалі додати різноманіття завдяки яскравим елементам гардероба.

Стильні натхнення для стилізацій своїх образів зі спідницею хмаринкою шукайте в інстаграм-профілях fashion-інфлюенсерок.