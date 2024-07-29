Спідниця – мастхев літа: найгарніші пропозиції, на які треба звернути увагу

Спідниця є найулюбленішим предметом гардероба всіх дівчат. Вона виділяється витонченістю та комфортом та допомагає створити різноманітні образи за допомогою довжини міді та максі. Попри те, що короткі спідниці – це класика, все ж таки довгі моделі є фаворитами сезону.

Однак довгі спідниці ми ще зможемо вдало застилізувати в осінню пору, тому зараз радимо звернути увагу на спідниці міні, без яких не може обійтися жодна модниця. У добірці зібрані найкращі вироби, які підійдуть для вашого гардероба.

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Біла спідниця

Цього року білий став універсальним кольором, тож модні дівчата все частіше створюють цікаві стилізації на основі речей цього відтінку. Обирайте для себе білу спідницю та поєднуйте її з яскравим чи білим верхом в поєднанні з балетками чи красивими босоніжками.

Джинсова

Спідниця з деніму ніколи не вийде з моди, тож зберігає свою актуальність з сезону в сезон. Поєднуйте річ з майками на тонких бретелях, корсетами чи базовими футболками.

Плісирована

Цього сезону в моді варіанти в довжині міні. Стилісти радять робити особливий акцент на спідницях в стилістиці tenniscore. Поєднуйте спідниці зі спортивними світшотами, поло, бейсболками, високими шкарпетками чи кросівками.

Ефектний принт

Саме влітку до нашого вбрання ідеально пасують різноманітні яскраві кольори чи ефектні принти. Зупиніть свою увагу на анімалістичному візерунку, який можна розбавити базовим верхом, головним убором чи сумкою контрастного відтінку.

Окрім коротких спідниць, не забувайте про трендові шовкові спідниці довжини міді та спідниці-хмаринки білого кольору, які стали дуже популярними цього сезону.