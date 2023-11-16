5 речей, які мають бути в зимовому гардеробі кожної дівчини

Зима наближається, тож Андре Тан поділився з модницями трендами нового сезону. Він назвав кілька речей, які обов'язково треба додати в гардероб, щоб виглядати стильно.

З цими акцентами ваші аутфіти будуть не лише теплими, а й стильними і водночас розкішними.

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Металік

Металік та металізовані тканини будуть в тренді не лише цієї зими, тому Андре Тан радить усім додати до свого гардероба речі у такому відтінку.



Металік – тренд зими 2024 / Фото з інстаграму Андре Тана

Бордовий

Інститут кольору Pantone обрав бордовий як один з найактуальніших кольорів року. Це надихнуло багатьох дизайнерів, тому на подіумах у Нью-Йорку, Лондоні, Мілані та Парижі, можна було побачити червоні та бордові акценти в повних образах, окремих елементах, аксесуарах.



Бордовий – тренд зими 2024 / Фото з інстаграму Андре Тана

Акцентні плечі

Створюйте неповторні образи на власний смак, купуючи тільки якісний та зручний одяг. Від класики до актуальних трендів – в Obnova кожен знайде свій ідеальний look.

Структуровані плечі 80-х років виходять за межі часу, вони повертаються, і виглядає це дуже стильно та граціозно. Зверніть увагу на масивні плечі в сукнях, пальтах урочистого крою, светрах.



Акцентні плечі – тренд зими 2024 / Фото з інстаграму Андре Тана

Волани, руші, бахрома

Всі ці елементи такоє є в нових колекціях. Вони додають вишуканості, романтики, роблять образи жіночнішими.



Волани, руші, бахрома – тренди зими 2024 / Фото з інстаграму Андре Тана

М'які та хутряні тканини

Цієї зими в тренді будуть пухнасті пальта, м'які плащі та хутряна обробка на блейзерах, светрах, хутрових сумках. У своїх аутфітах робіть акцент на тактильних речах.



М'які та хутряні тканини – тренди зими 2024 / Фото з інстаграму Андре Тана