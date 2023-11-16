5 речей, які мають бути в зимовому гардеробі кожної дівчини
Джерело:Андре Тан
Зима наближається, тож Андре Тан поділився з модницями трендами нового сезону. Він назвав кілька речей, які обов'язково треба додати в гардероб, щоб виглядати стильно.
З цими акцентами ваші аутфіти будуть не лише теплими, а й стильними і водночас розкішними.
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Металік
Металік та металізовані тканини будуть в тренді не лише цієї зими, тому Андре Тан радить усім додати до свого гардероба речі у такому відтінку.
Металік – тренд зими 2024 / Фото з інстаграму Андре Тана
Бордовий
Інститут кольору Pantone обрав бордовий як один з найактуальніших кольорів року. Це надихнуло багатьох дизайнерів, тому на подіумах у Нью-Йорку, Лондоні, Мілані та Парижі, можна було побачити червоні та бордові акценти в повних образах, окремих елементах, аксесуарах.
Бордовий – тренд зими 2024 / Фото з інстаграму Андре Тана
Акцентні плечі
Структуровані плечі 80-х років виходять за межі часу, вони повертаються, і виглядає це дуже стильно та граціозно. Зверніть увагу на масивні плечі в сукнях, пальтах урочистого крою, светрах.
Акцентні плечі – тренд зими 2024 / Фото з інстаграму Андре Тана
Волани, руші, бахрома
Всі ці елементи такоє є в нових колекціях. Вони додають вишуканості, романтики, роблять образи жіночнішими.
Волани, руші, бахрома – тренди зими 2024 / Фото з інстаграму Андре Тана
М'які та хутряні тканини
Цієї зими в тренді будуть пухнасті пальта, м'які плащі та хутряна обробка на блейзерах, светрах, хутрових сумках. У своїх аутфітах робіть акцент на тактильних речах.
М'які та хутряні тканини – тренди зими 2024 / Фото з інстаграму Андре Тана