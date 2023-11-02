5 речей, які будуть модними навесні: починайте їх носити вже зараз

Восени бренди демонстрували на Тижнях моди вбрання, яке буде актуальним в майбутньому весняно-літньому сезоні. Fashion-експерти пригледіли деякі аутфіти та радять їх розпочинати носити вже зараз.

Подіуми цього року надихнули нас до нової стилізації, тож спробуйте цікаво скомбінувати речі, які вже є у вашому гардеробі.

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Комбінезон

На подіумі бренд Saint Laurent представив чорний комбінезон в поєднанні із золотими прикрасами та чоботами на підборах. Такий образ виглядає елегантним та універсальним.



Стильне вбрання, яке можна носити цього сезону / Фото Vogue

Спідниця-олівець

На подіумах можна було побачити величезний модельний ряд спідниць-олівців. Бренди представили спідниці з низькою посадкою в мінімалістичному стилі, ошатні спідниці з трикотажем чи цікавими аплікаціями – пір’ям, до прикладу.



Стильне вбрання, яке можна носити цього сезону / Фото Vogue

Позачасовий тренч

У вашому гардеробі має бути простий, але надзвичайно красивий тренч. Він має добре поєднуватися не лише з кросівками та джинсами, але й з красивими штанами та сорочкою.



Стильне вбрання, яке можна носити цього сезону / Фото Vogue

Червоні акценти

Завдяки бренду The Row тенденція на червоний колір продовжиться й на наступний сезон. Обирайте для себе тренч чи пальто й додавайте акцентну червону річ – хустинку чи сумку.



Стильне вбрання, яке можна носити цього сезону / Фото Vogue

Чорно-біла класика

Головна позачасова інвестиція – це купівля речей в чорно-білих тонах. Такий стиль обожнювала Одрі Гепберн, тож крізь роки він анітрохи не втратив актуальності.



Стильне вбрання, яке можна носити цього сезону / Фото Vogue