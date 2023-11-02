5 речей, які будуть модними навесні: починайте їх носити вже зараз
Джерело:Vogue
Восени бренди демонстрували на Тижнях моди вбрання, яке буде актуальним в майбутньому весняно-літньому сезоні. Fashion-експерти пригледіли деякі аутфіти та радять їх розпочинати носити вже зараз.
Подіуми цього року надихнули нас до нової стилізації, тож спробуйте цікаво скомбінувати речі, які вже є у вашому гардеробі.
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Комбінезон
На подіумі бренд Saint Laurent представив чорний комбінезон в поєднанні із золотими прикрасами та чоботами на підборах. Такий образ виглядає елегантним та універсальним.
Стильне вбрання, яке можна носити цього сезону / Фото Vogue
Спідниця-олівець
На подіумах можна було побачити величезний модельний ряд спідниць-олівців. Бренди представили спідниці з низькою посадкою в мінімалістичному стилі, ошатні спідниці з трикотажем чи цікавими аплікаціями – пір’ям, до прикладу.
Стильне вбрання, яке можна носити цього сезону / Фото Vogue
Позачасовий тренч
У вашому гардеробі має бути простий, але надзвичайно красивий тренч. Він має добре поєднуватися не лише з кросівками та джинсами, але й з красивими штанами та сорочкою.
Стильне вбрання, яке можна носити цього сезону / Фото Vogue
Червоні акценти
Завдяки бренду The Row тенденція на червоний колір продовжиться й на наступний сезон. Обирайте для себе тренч чи пальто й додавайте акцентну червону річ – хустинку чи сумку.
Стильне вбрання, яке можна носити цього сезону / Фото Vogue
Чорно-біла класика
Головна позачасова інвестиція – це купівля речей в чорно-білих тонах. Такий стиль обожнювала Одрі Гепберн, тож крізь роки він анітрохи не втратив актуальності.