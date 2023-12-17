Готуємося до нового сезону: основні тренди весни 2024
Джерело:lyashenko_hanna
Радимо вам придивлятися до весняних речей уже зараз – у деяких магазинах тривають новорічні знижки, тож можна знайти щось цікаве і недороге. А на що саме варто звернути увагу – розповідаємо далі.
Весна не за горами, і з нею оновиться не тільки природа, а й віяння трендів. Наступний рік у світі моди обіцяє принести нам потік ніжності, жіночності і новаторських трендів, які віддзеркалюють сучасні реалії життя.
Стилістка Ганна Ляшенко поділилася найбільш впливовими тенденціями моди – силуети, тканини, стилі й кольори, які будуть популярними уже з весни. ⠀
Курс на жіночність
Розвиваються напрямки, які пропагують різну жіночність: впевнену, наївну, розкуту, ділову. Фешн-інфлюенсерка каже, що знавці повʼязують це війнами і економічними кризами. В такі періоди збільшується потреба у красі і привабливості. Як приклад – мода післявоєнних 50-х, силуети New Look. Тому на подіумах буде все менше оверсайзу, а більше приталених силуетів. ⠀
Акцент буде на вузькій талії і підкреслених стегнах. А ще шукайте завужені штани, мінісукні А-силуету, жіночні костюми з приталеними жакетами і спідницями.
Майбітні тренди 2024 року / Фото lyashenko_hanna
Майбітні тренди 2024 року / Фото lyashenko_hanna
Ностальгія за 90-ми і 2000-ми
Покоління, яке зараз найбільше купує нового трендового одягу, згадує часи, коли було молодим. Цю хвилю підтримує кіноіндустрія, музика і, звичайно, мода. Ви могли помітити, як зростає популярність супермоделей і ікон стилю 90-х. ⠀ ⠀
Майбітні тренди 2024 року / Фото lyashenko_hanna
Блиск
Паєтки, золотисті і сріблясті кольори уже увірвалися в сезон кінця 2023 року, а у 2024-му стануть ще більш трендовими.
Майбітні тренди 2024 року / Фото lyashenko_hanna
Спорт
Спортивні моделі теж нікуди не діваються, адже це зручно. Особлива увага наступного року буде до одягу у стилі костюмів для бадмінтону і боксу.
Романтика
Пастельні кольори, горох, квіткові принти, волани. Можете втілювати в образах свої найніжніші модні фантазії.
Стиль бохо
Бахрома уже є в кожній другій колекції відомих дизайнерів. На верхньому одязі, сукнях і аксесуарах. ⠀
Майбітні тренди 2024 року / Фото lyashenko_hanna⠀
Тканини
Обирайте вбрання з мережива, прозорих тканин, шкіри, вінілу і деніму. І якщо мереживо і тканини, що просвічуються пасуватимуть до суконь і сорочок, то шкіра, вініл і денім доречні у будь-якому вбранні. ⠀
Принти
Рolka dot (горох), квітковий, смужка і картатий.
До слова, принти можна поєднувати, але використовуйте при цьому об'єднувальний колір або одну колірну гаму. Також спробуйте поєднати принти різної величини. Наприклад, великий квітковий малюнок з дрібним геометричним. Але пам’ятайте, що великий принт візуально збільшує пропорції.
Майбітні тренди 2024 року / Фото lyashenko_hanna
Кольори
Майбітні тренди 2024 року / Фото lyashenko_hanna
Скоро буде багато білого, бежевого, жовтого, уся коричнева палітра і всі відтінки червоного. Також актуальним залишається яскравий синій і блакитний.