Весна не за горами, і з нею оновиться не тільки природа, а й віяння трендів. Наступний рік у світі моди обіцяє принести нам потік ніжності, жіночності і новаторських трендів, які віддзеркалюють сучасні реалії життя.

Стилістка Ганна Ляшенко поділилася найбільш впливовими тенденціями моди – силуети, тканини, стилі й кольори, які будуть популярними уже з весни. ⠀

Курс на жіночність

Розвиваються напрямки, які пропагують різну жіночність: впевнену, наївну, розкуту, ділову. Фешн-інфлюенсерка каже, що знавці повʼязують це війнами і економічними кризами. В такі періоди збільшується потреба у красі і привабливості. Як приклад – мода післявоєнних 50-х, силуети New Look. Тому на подіумах буде все менше оверсайзу, а більше приталених силуетів. ⠀

Акцент буде на вузькій талії і підкреслених стегнах. А ще шукайте завужені штани, мінісукні А-силуету, жіночні костюми з приталеними жакетами і спідницями.

Майбітні тренди 2024 року / Фото lyashenko_hanna



Майбітні тренди 2024 року / Фото lyashenko_hanna



Майбітні тренди 2024 року / Фото lyashenko_hanna

Ностальгія за 90-ми і 2000-ми

Покоління, яке зараз найбільше купує нового трендового одягу, згадує часи, коли було молодим. Цю хвилю підтримує кіноіндустрія, музика і, звичайно, мода. Ви могли помітити, як зростає популярність супермоделей і ікон стилю 90-х. ⠀ ⠀



Майбітні тренди 2024 року / Фото lyashenko_hanna

Блиск

Паєтки, золотисті і сріблясті кольори уже увірвалися в сезон кінця 2023 року, а у 2024-му стануть ще більш трендовими.



Майбітні тренди 2024 року / Фото lyashenko_hanna

Спорт

Спортивні моделі теж нікуди не діваються, адже це зручно. Особлива увага наступного року буде до одягу у стилі костюмів для бадмінтону і боксу.

Романтика

Пастельні кольори, горох, квіткові принти, волани. Можете втілювати в образах свої найніжніші модні фантазії.

Стиль бохо

Бахрома уже є в кожній другій колекції відомих дизайнерів. На верхньому одязі, сукнях і аксесуарах. ⠀



Майбітні тренди 2024 року / Фото lyashenko_hanna⠀

Тканини

Обирайте вбрання з мережива, прозорих тканин, шкіри, вінілу і деніму. І якщо мереживо і тканини, що просвічуються пасуватимуть до суконь і сорочок, то шкіра, вініл і денім доречні у будь-якому вбранні. ⠀

Принти

Рolka dot (горох), квітковий, смужка і картатий.

До слова, принти можна поєднувати, але використовуйте при цьому об'єднувальний колір або одну колірну гаму. Також спробуйте поєднати принти різної величини. Наприклад, великий квітковий малюнок з дрібним геометричним. Але пам’ятайте, що великий принт візуально збільшує пропорції.



Майбітні тренди 2024 року / Фото lyashenko_hanna

Кольори



Майбітні тренди 2024 року / Фото lyashenko_hanna

Скоро буде багато білого, бежевого, жовтого, уся коричнева палітра і всі відтінки червоного. Також актуальним залишається яскравий синій і блакитний.